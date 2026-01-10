انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يكشف عن خيارين لحسم اختيار رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "المفاوضات مستمرة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وكانت هناك جلسة للتفاوض حول حكومة الإقليم وحول رئاسة الجمهورية"، لافتة الى أن "الديمقراطي الكردستاني قدم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو مصر على الترشيح والكتل الكردستانية أمامها خياران: الأول يجب أن تكون هناك أغلبية كردية لمنصب رئيس الجمهورية كما كانت اغلبية سنية لاختيار رئيس البرلمان، وكما ستكون أغلبية شيعية لاختيار رئيس الوزراء ومن الطبيعي أن يكون اختيار رئيس الجمهورية بأغلبية كردية".واضافت، أن "الشرط الثاني أن الكتلة التي تأخذ رئاسة الجمهورية عليها أن تتنازل من الاستحقاقات الأخرى، أما المشاركة في الحكومة أو رئاسة الجمهورية"، مشيرة الى أنه "من غير الممكن أن تكون كتلة لديها 17 مقعداً، وتأخذ رئاسة الجمهورية ووزارتين ولجاناً وخمس وكالات وهيئة مستقلة وهذا غير معقول".

واتمت الدليمي حديثها، أنه "لا يزال التفاوض مستمر، ونحن في الديمقراطي ننظر بأننا أب لجميع الكتل، وسوف نستمر في المفاوضات"، مبينة أن "مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، ونحن نطلب من الإطار التنسيقي أن تكون الآلية التي يصوتون على رئيس الجمهورية هي نفسها التي يصوتون بها على رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء باعتماد الأغلبية السنية والشيعية والأغلبية الكردية".