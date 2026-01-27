انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".وجاء ذلك بعدما تسلمت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلبات تأجيل جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلَّم طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وأضاف ان "ذلك جاء لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".