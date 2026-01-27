انت الان تتابع خبر اردوغان يوجه رسالة الى الحكومة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق انيل بورا إنان"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين".

وذكر انه "جرى بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة".

وأكد السوداني أن "العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد، ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، ودول العالم المختلفة في تحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية، وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها".

من جانبه، نقل السفير بورا إنان "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقدير حكومة بلاده للخطوات العراقية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، ودور العراق في حل الأزمة السورية، وفق مقاربات استدامة الأمن و الحفاظ على وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة".

