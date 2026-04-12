مجلس النواب يتحرك لإلغاء الاتفاقية الخاصة بوجود القوات الأميركية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، : إن "هناك مطالبات برلمانية واضحة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بوجود القوات الأميركية في العراق"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سبق أن صوّت على إنهاء هذا الوجود، إلا أن تنفيذ القرار لم يتم حتى الآن بالشكل المطلوب".

وأضاف المحمداوي أن "مجلس النواب يمتلك رؤية للضغط باتجاه الحكومة من أجل اتخاذ خطوات عملية تنتهي بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية، بما ينسجم مع الإرادة الوطنية ويحفظ سيادة البلاد واستقلال قرارها الأمني"، على حدِّ تعبيره.

وأشار إلى "وجود جهود حكومية وبرلمانية متواصلة لدعم تسليح الجيش العراقي وتعزيز قدراته الدفاعية"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب تطوير المنظومة العسكرية وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة القادرة على مواكبة التحديات الأمنية في المنطقة".

وأوضح أن "عدداً من المخاطبات والكتب الرسمية جرى رفعها خلال الفترة الماضية إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم القوات المسلحة وتزويدها بالمعدات العسكرية المتطورة، وفي مقدمتها الطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية، إضافة إلى تطوير منظومات الدفاع الجوي التي تعدُّ، بحسب وصفه، ركناً أساسياً في حماية الأجواء العراقية".

وشدد المحمداوي على أن "تعزيز قدرات الجيش العراقي يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن البلاد واستقرارها"، داعياً إلى "استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها في الدفاع عن السيادة وحماية الحدود".