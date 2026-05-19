انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يحدد موعد عطلة عيدي الاضحى والغدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ان "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 أيار".



وأضاف البيان، انه تقرر أيضا "تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بمناسبة عيد الغدير".