الزيدي: لن نسمح بابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي خلال استقباله مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء بمناسبة عيد الأضحى، "ديوان العشائر مدرسة لتعلم القيم والمبادئ الأصيلة"، مضيفا "الدول ترتكز على ثلاثة أسس، الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني".

ولفت الزيدي "نحتاج إلى توحيد الكلمة في هذا الظرف الحرج، والعمل المشترك للنهوض بالبلد"، مردفا "يجب أن تكون الدولة وحدها من يمتلك القوة، وهذا قرار وليس خياراً".

وشدد على "منع انتشار السلاح، واستخدامه في الرمي العشوائي وفي النزاعات العشائرية"، مضيفا "لن نسمح بحدوث أي حالات ابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق".