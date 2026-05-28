الزيدي والسوداني يؤكدان أهمية إدامة التفاهمات لاستكمال التشكيلة الحكومية

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية السيد محمد شياع السوداني".



وأضاف البيان "شهد اللقاء تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستعراض أبرز المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية إدامة التفاهمات بين الأطراف السياسية لاستكمال التشكيلة الحكومية، والتاكيد على دعم الحكومة بتنفيذ خططها التنموية، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي".