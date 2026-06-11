انت الان تتابع خبر الكاظمي يكشف عن محاولات بأخذ رأي "الاتحادية" بشأن إكمال الكابينة الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، "يوم أمس كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي وتم مناقشة اكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف "هناك محاولات أن يكون لرأي المحكمة الاتحادية بشأن ترشيح نفس الأسماء في الجولة الثانية لوزارات التعليم والداخلية والإسكان والتخطيط"، مردفا "إذا لم يحصل ذلك من المفترض ان تقدم أسماء جديدة وتقدم خيارات متعددة".

وكشف الكاظمي "هناك رأي بعقد جلسة لمجلس النواب مستعجلة قبل انتهاء الفصل التشريعي"، مضيفا "بالتالي تكتمل الكابينة الوزارية وتنطلق بعملها".