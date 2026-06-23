العراق يرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

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بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الوزارة تطلع العراق إلى التعاون مع الأمين العام الجديد بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تقدمت الوزارة بـ"خالص الشكر والتقدير للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز دور الجامعة العربية خلال فترة توليه المنصب".

وجدد العراق، بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية، التزامه بدعم الجامعة ومؤسساتها، وحرصه على الإسهام الفاعل في تعزيز التضامن العربي وتحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب العربية، وفق بيان الخارجية.