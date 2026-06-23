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القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل وزراء ونواب

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القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل وزراء ونواب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والتي تزعم رصد مجلس القضاء الأعلى (65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة لا علاقة للقضاء بها".
وأضاف ان "المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه هو المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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