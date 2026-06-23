انت الان تتابع خبر القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل وزراء ونواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والتي تزعم رصد مجلس القضاء الأعلى (65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة لا علاقة للقضاء بها".وأضاف ان "المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه هو المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى".