انت الان تتابع خبر صحفي عراقي يقدم اعتذاره الى رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السماوي في منشور على صفحته الرسمية وتابعته الخليج 365، "تحية وتقدير إلى جناب رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الأخ العزيز أبو هيّا المحترم، أجد من الواجب الأخلاقي أن أقول إنني أخطأت في موقفي تجاهكم في مرحلة سابقة، حين تأثرت بما كان يُتداول من اتهامات ومواقف، وتعاملت معها على أنها حقائق دون أن تكون لدي أدلة قاطعة".

وأضاف "مع مرور الوقت، وما تكشّف من حقائق، وجدت أن الإنصاف يقتضي مني أن أعتذر لكم عن كل إساءة أو موقف أو كلمة صدرت مني بحقكم، وأن أقرّ بأن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يدفع إلى إطلاق الأحكام أو تبنّي الاتهامات دون بينة"، متقدما "بخالص اعتذاري، راجيًا أن يُسهم ذلك في ترسيخ ثقافة المراجعة والاعتراف بالخطأ عندما يتبين للإنسان أنه أخطأ في تقديره".

