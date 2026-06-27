انت الان تتابع خبر تبادل المحكومين على طاولة مباحثات العراق ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير العدل خالد شواني استقبل في مقر الوزارة، سفير الجمهورية اللبنانية لدى العراق خليل عبد الله، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف ان "اللقاء شهد مناقشة آليات تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، عقب مصادقة مجلس النواب العراقي عليها، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ والمباشرة بإجراءات نقل المحكومين بين بغداد وبيروت، بما يعزز التعاون الثنائي ويكرّس الأبعاد الإنسانية للاتفاقية".

وأكد الجانبان "أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية وخدمة المصالح المشتركة بين العراق ولبنان".

