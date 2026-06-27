مجلس القضاء الأعلى يرحب بالمبادرة العربية للتواصل القضائي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رحب بتاريخ اليوم السبت الموافق 27 / 6 / 2026 بالمبادرة العربية للتواصل القضائي".



وأضاف ان هذه المبادرة "تم طرحها خلال الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والمنعقدة في مدينة ميلانو الإيطالية للفترة من 27-28 / 6 / 2026".

