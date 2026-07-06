مجلس النواب يرفع جلسته إلى الخميس المُقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وتضمن جلسة اليوم، انهاء القراءة الاولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (۷۸) لسنة ١٩٨٠.



كما تضمنت الجلسة، انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، وكذلك انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.