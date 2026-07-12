انت الان تتابع خبر النائب حنان الفتلاوي تنفي مداهمة مكتبها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "وإذ ننفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، فإننا نؤكد أن مكتب النائب الدكتورة حنان الفتلاوي يواصل عمله بصورة طبيعية، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى العمل النيابي".

كما أكد احتفاظه الكامل بالحق القانوني في "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يروج أو ينشر أو يساهم في تداول هذه الأخبار الكاذبة، استنادًا إلى القوانين النافذة، حفاظًا على الحقيقة وردعًا لكل محاولات التشهير والإساءة".