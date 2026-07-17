انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب: العراق أمام مرحلة جديدة.. ومضيق هرمز قد يفقد أهميته خلال عامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باراك في كلمة له خلال قمة الأعمال الأميركية العراقية بالغرفة التجارية في واشنطن، إن المنطقة تتجه نحو نموذج جديد بعيداً عن الإقصاء والتدخلات العسكرية، لافتاً إلى أن التحولات الجارية ستفتح مسارات اقتصادية وأمنية جديدة.



وأضاف أن مضيق هرمز قد يفقد جزءاً كبيراً من أهميته خلال عامين مع الانتقال إلى طرق نقل بديلة، مشيراً إلى أن "الممر الأوسط" الممتد من تركيا إلى آسيا الوسطى يمكن أن يفتح مسارات جديدة لنقل الغاز إلى أوروبا.