انت الان تتابع خبر العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشملت الاتفاقيات مشاريع في قطاعات الاستثمار والطاقة، إلى جانب نقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، في إطار جهود الحكومة لتطوير البنى التحتية وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.



وأكد المشاركون أن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مشاريع التنمية، وتوسيع التعاون بين العراق والشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الحيوية.