انت الان تتابع خبر 40 شخصية مهددة بالاعتقال ضمن حملة الفساد وقوى بدات تتحرك ضد خصومها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الحرة عن مصدر قضائي مطلع على التحقيقات قوله إن "السلطات أوقفت حتى الآن نحو 27 متهما في القضية المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التكرير عدنان الجميلي، وضبطت مبالغ تتجاوز 250 مليون دولار، لم يكتمل إحصاؤها بعد".

وأضاف المصدر أن "نحو 40 شخصية أخرى مشمولة بالملف لم تُعتقل حتى الآن".

فيما ذكرت مصادر سياسية لـ الحرة إن "بعض القوى قدمت ملفات ضد خصومها، بينما تدرك أن خصومها يفعلون الشيء نفسه".

وأضافت أن "هذه القوى دعت بعض المشاركين إلى فتح ملفات وزارات يسيطر عليها منافسون سياسيون".

فيما اكد سياسي شيعي بارز، مرشح لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الحالية، إنه "تعرض لضغوط للتخلي عن حصته".

وأضاف "ربما سأُستبعد من الحصول على وزارتي، حيث ان بعض الكتل التي أتحالف معها هددتني بالتخلي عن حصتي أو الذهاب باتجاه فتح ملفات علي".

وطلب السياسي عدم نشر اسمه بسبب حساسية المفاوضات الجارية.

وقد تولى حقيبة وزارية في حكومة سابقة، ويقيم حاليا خارج العراق، وبدأ في الفترة الأخيرة ينافس قوى أكبر على حصصها في الوزارات.