انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الاستخبارات السعودي تعزيز التعاون الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة.وأكد الزيدي حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الثابت بشأن حماية سيادة العراق ومصالح شعبه، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال أو نشاطات تمس أي دولة أخرى، انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية.

وأشار البيان إلى أن التنسيق المشترك يهدف إلى دعم أمن البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة وتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة.