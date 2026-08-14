انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي والقاضي زيدان: سيادة القانون أساس حماية النظام الدستوري وحفظ السلم المجتمعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية النظام الدستوري وتعزيز الاستقرار وترسيخ العدالة وصيانة مؤسسات الدولة وحفظ السلم المجتمعي.وشددا على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية وتغليب المصالح الوطنية العليا، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة بما يحمي التجربة الديمقراطية ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والقانونية.

كما أكدا أهمية مواصلة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وفق رؤية واقعية تسهم في الحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة جديدة.