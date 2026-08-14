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الشيخ همام حمودي والقاضي زيدان: سيادة القانون أساس حماية النظام الدستوري وحفظ السلم المجتمعي

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الشيخ همام حمودي والقاضي زيدان: سيادة القانون أساس حماية النظام الدستوري وحفظ السلم المجتمعي

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية النظام الدستوري وتعزيز الاستقرار وترسيخ العدالة وصيانة مؤسسات الدولة وحفظ السلم المجتمعي.

وشددا على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية وتغليب المصالح الوطنية العليا، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة بما يحمي التجربة الديمقراطية ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والقانونية.

كما أكدا أهمية مواصلة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وفق رؤية واقعية تسهم في الحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة جديدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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