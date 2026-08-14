وزير الخارجية: دعم العراق ثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مبنى وزارة الخارجية ببغداد، سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، سمر عوض الله".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق وفلسطين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة جراء الأحداث الجارية".

وأكد الوزير "دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومساندته للسلطة الفلسطينية، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية والمساعدة للجرحى الفلسطينيين"، موضحًا دعم وزارة الخارجية لـ "عمل السفيرة وتسهيل أداء مهامها في العراق، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين".