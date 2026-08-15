انت الان تتابع خبر أبل تسدل الستار على آيفون ( X).. انتهاء الدعم والتحديث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء القرار بعد أن حدثت أبل قوائم الدعم الخاصة بها، لتنقل الجهازين من تصنيف "الأجهزة العتيقة" إلى فئة "المنتجات القديمة"، وهو تصنيف يحمل تبعات مباشرة على إمكانية إصلاحهما عبر القنوات الرسمية.يعني انتقال آيفون X وماك بوك برو 15 بوصة 2018 إلى قائمة المنتجات القديمة أن أبل لم تعد تقدم لهما خدمات الدعم الفني الرسمية، كما لم يعد بإمكان مقدمي الخدمة المعتمدين طلب قطع الغيار الخاصة بهذين الطرازين عبر الشركة.ويكتسب قرار أبل بشأن آيفون X أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة التي احتلها الهاتف عند طرحه عام 2017، إذ قدم آنذاك تصميمًا جديدًا أصبح لاحقًا السمة المميزة لتشكيلة هواتف آيفون لسنوات، ومن أبرز ملامحه تقنية التعرف على الوجه Face ID والشق العلوي في الشاشة.وبحسب تقرير نشره موقع "Digital Trends" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار بعد ما يقرب من عقد على ظهور الهاتف، لتضع أبل بذلك نهاية رسمية لمسار صيانة هذا الطراز الذي كان في وقت إطلاقه يمثل أحد أبرز ملامح مستقبل الشركة.ولا يعني إدراج الجهاز ضمن المنتجات القديمة أن آيفون X سيتوقف عن العمل، أو أن أبل ستقوم بتعطيله عن بُعد، إذ سيظل الهاتف قادرًا على أداء وظائفه المعتادة، كما سيواصل جهاز ماك بوك برو 2018 العمل بصورة طبيعية.ويتمثل التأثير الأساسي لهذا التصنيف في وضع الجهاز عندما يحتاج مالكه إلى إصلاح أحد مكوناته، إذ تصبح إمكانية الحصول على الخدمة وقطع الغيار عبر القنوات الرسمية أكثر محدودية بعد انتقال المنتج إلى قائمة الأجهزة القديمة.توضح أبل أن منتجاتها تدخل عادةً ضمن فئة المنتجات القديمة بعد مرور أكثر من 7 سنوات على توقف الشركة عن توزيعها للبيع، مع بقاء التوقيت النهائي خاضعًا لقرار أبل.وقبل الوصول إلى مرحلة "المنتج القديم"، يمكن أن يظل الجهاز مدرجًا ضمن فئة "الأجهزة العتيقة"، وهي المرحلة التي قد تستمر خلالها خدمات الإصلاح طالما ظلت قطع الغيار المطلوبة متاحة.أما على مستوى البرمجيات، فقد كان مصير آيفون X محسومًا إلى حد كبير قبل قرار إدراجه ضمن المنتجات القديمة، بعدما لم يحصل الهاتف على نظام iOS 17، ليكون iOS 16 آخر إصدار رئيسي من نظام التشغيل يصل إليه.ويعمل الهاتف حاليًا بأحدث إصدار متاح له ضمن هذا المسار، وهو iOS 16.7.16، ما يعكس وصول الجهاز بالفعل إلى مرحلة متقدمة من دورة حياته التقنية.

ورغم إعلان أبل انتهاء الدعم الرسمي، فإن معظم مستخدمي آيفون X وماك بوك برو 2018 لن يلاحظوا تغييرًا مفاجئًا في استخدام أجهزتهم، إذ لن يتوقف أي من الجهازين عن العمل لمجرد تحديث الشركة لقائمة الدعم.

لكن التحدي الأكبر قد يظهر عند تعرض أحد المكونات للتلف، خصوصًا البطارية أو الشاشة أو أي قطعة أخرى تحتاج إلى استبدال، إذ قد يصبح الحصول على الإصلاح من خلال القنوات الرسمية أكثر صعوبة بعدما توقفت أبل عن تقديم خدماتها لهذه الطرازات.

ولا تغلق أبل الباب تمامًا أمام إمكانية استمرار بعض خدمات الإصلاح، إذ تشير الشركة إلى أن خدمات الصيانة قد تمتد في بعض الحالات لبعض منتجاتها لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك بحسب توافر قطع الغيار وعوامل أخرى.

لكن استمرار هذه الخدمات لا يُعد أمرًا مضمونًا لجميع الأجهزة، ما يجعل انتقال آيفون X وماك بوك برو 15 بوصة 2018 إلى قائمة المنتجات القديمة علامة واضحة على اقتراب نهاية الدعم الرسمي الكامل لهذين الجهازين.

