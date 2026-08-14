انت الان تتابع خبر الامن النيابية: لن نسمح لاي شخص بالدولة وخارجها التعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي لـ الخليج 365، ان "هناك تحفظات في التعامل مع الفصائل وفق قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا ان "الفصائل هي التي قاومت الإرهاب".

وأضاف "لن نسمح لاي شخص بالدولة العراقية او خارجها استخدام هذا المصطلح على الفصائل التي دافعت عن سيادة البلد وقاتلت الإرهاب نيابة عن الدولة العراقية في وقت كانت الحكومة بحاجة الى السلاح"، مشيرا الى ان "هناك مبررات لوجود سلاح المقاومة فالحكومة تعرف جيدا ان موضوع السيادة مرتبط بالسلاح".

وتابع "عندما تعطي الحكومة توقيت لحصر السلاح قبل ان تخرج القوات الأميركية فيها إشكالية"، مشددا على "ضرورة ان تخرج القوات الأجنبية من العراق وتوفير منظومة دفاع جوي".

واكد ان "هناك شعبية قوية للفصائل"، لافتا الى ان "الحديث عن الفصائل التي حاربت الإرهاب بهذه العبارات ظلم بحقها وعلى الحكومة مراجعة البيانات التي تصدرها بهذا الشأن".

