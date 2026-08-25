انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يتباحث مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون القضائي والقانوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء، ان زيدان "التقى اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2026، رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزشكيان"وتناول اللقاء "تعزيز التعاون العراقي – الإيراني، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني".

وحضر اللقاء، وفق البيان، "وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي".

