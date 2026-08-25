انت الان تتابع خبر أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، ان "موضوع استكمال الكابينة الوزارية مهمن حيث ان وزارة الداخلية حسمت لقاسم عطا الا انه لم يمرر داخل مجلس النواب بسبب الاعتراض على التصويت والخروقات التي شهدتها الجلسة بهدف التشويش على حسم منصب الوزارة"، مبينا انه "لا يوجد أي اسم مرشح للداخلية غير قاسم عطا".

وأضاف ان "مرشح وزارة الدفاع هو عارف الدليمي"، مشيرا الى ان "انشغال الحكومة في محاربة الفساد اثر على حسم الوزارات".

ودعا الحكومة الى "المضي بإكمال الكابينة الوزارية ومنح كل كتلة استحقاقاتها الانتخابية".