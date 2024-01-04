اليابان | التعايش بين الدببة والبشر في اليابان: هل يمكنك العيش بجوار الدّببة البرية؟

في النصف الثاني من عام 2023، كانت هناك تقارير لا حصر لها عن هجمات الدببة في اليابان. ويعزى ارتفاع الحوادث بشكل رئيسي إلى ضعف محصول الجوز، الذي يشكل جزءا رئيسيا من النظام الغذائي للدببة في فصل الخريف. ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك شيخوخة السكان وتقلص عددهم في المناطق التي تعيش فيها الدببة. يعارض الكثيرون فكرة الإعدام العشوائي، ولكن هل من الممكن حقًا أن يتعايش البشر والدببة بسلام؟

السبب وراء زيادة هجمات الدببة

تمثل الدببة في اليابان جزءًا مهمًا من التنوع البيولوجي في البلاد. من بين الأنواع الثمانية للدببة في العالم، يعيش اثنان بشكل طبيعي في اليابان: الدب البني، الموجود في هوكايدو، والدب الأسود الآسيوي، الذي يعيش في شمال هونشو و(بأعداد صغيرة) شيكوكو. يوجد الدب البني في هوكايدو، ويمكن أن يصل طوله إلى مترين أحيانًا، وهو يشبه إلى حد كبير الدببة الرمادية في أمريكا الشمالية. أما الدب الأسود الآسيوي، فيتواجد في شمال هونشو وبأعداد محدودة في شيكوكو، ويكون أصغر بمتوسط طول يبلغ حوالي 1.2 متر.

وعلى الرغم من أن الدب الأسود كان مهددًا بالانقراض في كيوشو وعلى وشك الانقراض في شيكوكو، فإن الجهود الحثيثة للمحافظة على الأنواع البرية في البلاد ساهمت في زيادة أعداد الدببة في العقود الأخيرة.

يلاحظ الباحث يوشيكازو ساتو، الذي يعمل في دراسات الدببة بجامعة راكونو غاكوئين في هوكايدو، أن الدببة البرية كانت تتجاوز بشكل متزايد حدود مناطق الإنسان على مدى السنوات الأخيرة. يرتبط ذلك بحوادث دخول الدببة إلى المناطق الحضرية بالقرب من المنازل البشرية منذ عام 2000. ويوضح أن الجوز والمكسرات الأخرى تشكل جزءًا هامًا من غذاء الدببة خلال فصل الخريف، وهذا يرتبط بدورات الغذاء المتقلبة. في بعض الأحيان، يحدث نقص في محصول الجوز وأنواع أخرى من المكسرات في نفس العام، وهذا يدفع الدببة للتجوّل في القرى والبلدات بحثًا عن الطعام. هذا العام، تزايدت تلك الحوادث أكثر مما كان معتادًا.

وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن وزارة البيئة، في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، سُجلت 212 حالة هجوم من قبل الدببة على البشر في اليابان، مما أسفر عن 6 وفيات. ويُعتبر هذا الرقم هو الأكبر من نوعه منذ بدأت الوزارة في جمع الإحصائيات في عام 2006.

وفيما يتعلق بالزيادة غير المألوفة في مشاهدات الدببة في المناطق المأهولة بالسكان، يقول الباحث ساتو يوشيكازو: ”في الماضي، كانت زيادة مشاهدات الدببة في المناطق المأهولة بالسكان تحدث في أوقات مختلفة بشكل طفيف في هوكايدو وهونشو. وفي هذا العام، تأثرت المنطقتان في نفس الوقت، وهو أمر غير مألوف. إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الآن، فمن المرجح أن نشهد موجة مماثلة من الهجمات في السنوات القليلة المقبلة“.

المعركة ضد الدب البني

يواجه العالم مشكلة مماثلة لـ ”الدببة الحضرية“ في عدة دول، وهي الحيوانات التي تعيش في الغابات المجاورة للمدن وتقتحم المناطق السكنية بحثًا عن الطعام عندما ينقص في بيئتها الطبيعية.

يُوضح الباحث ساتو قائلًا: ”الدببة السوداء في أمريكا، على سبيل المثال، تتجه نحو المناطق السكنية للتغذية على القمامة، وقد رصدت حتى في مرافق مثل حمامات السباحة“. ”أقرب نوع للدب البني في هوكايدو هو الدب البني الأمريكي، وهو الأقرب إلى أنواع الدببة الموجودة في هونشو. في السابق، شهدت هذه الأنواع حملات إبادة نشطة، مما أدى إلى انخفاض أعدادها بشكل كبير. اليوم، يتواجد الدب البني الأمريكي في المواقع المحمية والحدائق الوطنية في المناطق الجنوبية من كندا ويُحافظ عليها بعيدًا عن المناطق الحضرية. وفي أوروبا، تُسجّل الأعداد بشكل أقل. في هوكايدو، يعيش الدب البني القريب من مدينة سابورو التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة. ربما تكون اليابان الدولة الوحيدة التي تشهد تواجد الدببة البنية بالقرب من مدينة كبرى“.

تشتهر جزيرة هوكايدو بتاريخها الطويل من الصراعات بين الدببة والإنسان، حيث يعود هذا التاريخ إلى بدايات الاستيطان الياباني الكبير وتنميتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في ديسمبر/كانون الأول عام 1915، وقعت سلسلة من الهجمات المروعة في سانكيبيتسو في شمال الجزيرة، حيث دخل دب بني منزلين، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أطفال وامرأة حامل، وإصابة ثلاثة آخرين على مدى ثلاثة أيام. شهدت هذه الحادثة العديد من التخيلات الخيالية، بما في ذلك رواية ”كوما أراشي“ (عاصفة الدب) للكاتب يوشيمورا أكيرا، والتي أصبحت من بين الكتب الأكثر مبيعًا في عام 1977 وتم تحويلها إلى عمل تلفزيوني.

نتيجة لهذه الحوادث، أصبح الدب البني موضوعًا للخوف والكراهية، ونظرًا لهذه السمعة السيئة، يُعتبر عدوًا عنيدًا يجب القضاء عليه. مع زيادة عدد السكان في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، أدى الطلب المتزايد على الإسكان إلى قطع مساحات واسعة من غابات هوكايدو بحثًا عن الأخشاب. في عام 1966، بدأت حملة تسمى ”نظام إبادة الدببة الربيعية“ باستخدام الفخاخ والبنادق لقتل الدببة عند خروجها من فترة السبات.

من الإبادة إلى الحماية

على مدى السبعينيات والثمانينيات، شهدت اليابان انخفاضًا حادًا في أعداد الدببة البنية والكائنات البرية الأخرى. بدأ هذا الاتجاه في التغيير خلال التسعينيات، عندما بدأت الحركات البيئية العالمية في التركيز على التوعية والحفاظ على البيئة. قامت اليابان بالتصديق على معاهدات تتعلق بالتنوع البيولوجي وبدأت في تبني سياسات للحفاظ على الحياة البرية والبيئة الطبيعية.

وفقًا لساتو، كان الدب البني يُعتبر لفترة طويلة خطرًا يجب التخلص منه، وكانت هناك حملات إبادة بلا حدود. هذا النهج أدى إلى تقليص تواجد الدببة في هوكايدو. في عام 1990، تم إلغاء برنامج القضاء على الدببة في الربيع، وتحولت الحكومة إلى سياسات الحفاظ على البيئة. بدأت أعداد الدببة في الارتفاع، مما زاد من حوادث تواجدها في المناطق الزراعية وتدمير المحاصيل منذ منتصف التسعينيات.

تزايدت أعداد الغزلان أيضًا، مما أثر على تفاعل الدببة البنية. على الرغم من أن الصورة الشائعة للدببة تشمل تغذيتها على سمك السلمون على ضفاف النهر، إلا أن هذا النمط ينطبق بشكل قليل فقط على الدببة في هوكايدو، خاصة في مناطق شبه جزيرة شيريتوكو ومناطق نائية أخرى. حتى هذه المجموعات تأثرت بانخفاض كبير في أعداد سمك السلمون والتراوت العائدين لتكاثرهم في السنوات الأخيرة، مما دفع الدببة إلى اللجوء إلى افتراس الغزلان.

تعتبر الغزلان منافسة للدببة، حيث تتغذى على النباتات العشبية التي تعد مصدرًا هامًا للطعام بالنسبة لها. في الفترة الأخيرة، بدأت الدببة في التوجه نحو افتراس الغزلان بشكل متزايد، خاصةً عندما يتم إعدام الغزلان بالقرب من الأراضي الزراعية. يتم أيضًا افتراس الظباء الصغيرة الضعيفة بشكل شائع.

”أعتقد أن الدببة السوداء في هونشو ربما تفترس الغزلان أيضًا. في مثل هذه السنوات، عندما يكون هناك محصول ضعيف من الجوز، فمن المحتمل جدًا أن تصل الخنازير البرية إلى الجوز أولاً وتتخلص من معظم الإمدادات المحدودة قبل أن تتمكن الدببة من تناول الطعام“.



ملصق يحذر من رؤية دب مؤخرًا في سابورو، هوكايدو. (© بيكستا)

تعد استراتيجية التنوع البيولوجي التي تتبعها الحكومة الوطنية عاملاً آخر وراء الوجود المتزايد للدببة في المناطق الحضرية منذ عام 2000. تقوم الحكومات المحلية في المدن والبلدات بجهود زراعية مستمرة لزراعة الأشجار والنباتات على جوانب الطرق ومجاري المياه الرئيسية، مما يربط الغابات والمسارات الطبيعية بالبنية التحتية الحضرية. نتيجة لهذا، بدأت الحيوانات البرية تظهر بشكل متكرر في المناطق الحضرية، حيث رصدت حالات للدببة البنية في سابورو وهي تتجول حتى في الأحياء السكنية خلال السنوات العشر الماضية.

ساتو يوضح: ”في الجبال، تفر الدببة فور رؤية البشر. لكن الدببة التي وُلدت بالقرب من المستوطنات البشرية تكبر وهي تسمع صوت السيارات وتعتاد تمامًا على وجود البشر. لا يملكون خبرات في التفادي أو الهروب من الصيادين، ولا يكون لديهم الخوف من التفاعل مع البشر“.

تأثير انخفاض عدد السكان

إن تراجع عدد سكان هوكايدو وزيادة نسبة كبار السن تشكل تحديات للمنطقة، كما يلاحظ ساتو. خلال الخمسين عامًا الماضية تقريبًا، انخفض عدد الأسر الزراعية بنسبة كبيرة إلى حوالي سدس مما كان عليه في الماضي. ورغم أن المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية لم تتغير بشكل كبير، إلا أن الأسر الزراعية الباقية أصبحت تزرع مساحة أكبر بحوالي ستة أضعاف. ترافق هذا التغيير مع تبني تقنيات الميكنة الضخمة في العمليات الزراعية.

توفر أتمتة الزراعة ظروفًا مثالية للدببة للوصول إلى المحاصيل، حيث لا تكون هناك أعداد كبيرة من عمال المزارع لصدّها. في مناطق مزارع الألبان، قدمت الحكومة الوطنية الدعم المالي لتحفيز المزارعين على إنتاج مزيد من علف الحيوانات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مساحة الأراضي المزروعة بالذرة. تعتبر هذه المحاصيل، إلى جانب البنجر والذرة الحلوة، وجبة مغرية للدببة البنية، حيث يتم وضعها بشكل ملائم في حقول يسهل الوصول إليها وجاهزة للتناول.

”تزداد شهية الدببة في الأشهر الأخيرة من الصيف وحتى بداية فصل الشتاء عندما تدخل في فترة السبات في ديسمبر/ كانون الأول. خلال الربيع والصيف، يعتمدون بشكل أساسي على الأطعمة النباتية، ويحل محلها الجوز والفواكه في فصل الخريف. ويمثل شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول فترة انتقالية لهم بين هاتين الفترتين. خلال هذين الشهرين، يقل الطعام المتاح للدببة في الجبال، لكن المناطق الزراعية تكون مليئة بالذرة التي تنضج في هذا الوقت من العام.“

يؤكد ساتو: ”ترتبط مشكلة هجمات الدبية في السنوات الأخيرة ارتباطًا وثيقًا بعوامل عدة، منها شيخوخة السكان وزيادة نسبة كبار السن في اليابان. يتسبب هذا الانخفاض في أعداد السكان في القرى الزراعية والمستوطنات الجبلية في تقليل التأثير البشري في المناطق الحدودية حيث يتقاطع العالم البشري مع الطبيعي.“

ويوضح أن المشكلة هي أن أطر السياسات الوطنية لم تتغير لتعكس هذا الواقع الجديد. ”ما زلنا نعتمد على سياسات تعود إلى وقت كان فيه البشر أقوى نسبيا، بمعنى أننا قادرون على إخضاع الحيوانات البرية في هذه المناطق وإبعادها عن طريق القوة العددية البسيطة. في السنوات الأخيرة، بدأ صناع السياسات في التوصل إلى آليات جديدة للحفاظ على مستوياتنا الحالية من الرخاء الاجتماعي مع عدد أقل من السكان ــ مبادرات مثل المدن الذكية، والمدن المدمجة، والزراعة الذكية، وما إلى ذلك. ولكن أياً من هذه السياسات لا تأخذ في الاعتبار الدببة وغيرها من الحيوانات البرية التي استعادت قوتها مقارنة بالمستوطنات البشرية، وكانت استجابتنا متأخرة عن المنحنى. لقد تركنا لعبة اللحاق بالركب“.

الحاجة إلى المتخصصين المدربين

أكثر ما يقلق ساتو هو أن موجة الرأي العام ضد فكرة مجرد محاولة التعايش مع الدببة يمكن أن تؤدي إلى سياسات عشوائية.

”منذ أن بدأت الدببة في توسيع نطاقها قبل عقد من الزمن تقريبًا، كان هناك جدل حول ما إذا كان من الآمن السماح للأعداد بالاستمرار في النمو. كباحثين أكاديميين، كان اقتراحنا هو أننا يجب أن نقوم بتدريب المتخصصين وإرسالهم إلى هذه المناطق لرصد وإدارة أعداد الدببة والغزلان والخنازير وغيرها من الحيوانات البرية. ولكن لم يتم فعل أي شيء تقريبًا لتنفيذ هذه الفكرة“.

يقول ساتو إن عددًا قليلًا من السلطات الرائدة في بعض المناطق اتخذت خطوات لبناء مجتمعات محلية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الدببة وغيرها من الحيوانات البرية. في محافظة شيماني، على سبيل المثال، تشرف إدارة الغابات بالمحافظة على برنامج متكامل لإدارة الحياة البرية يتضمن سياسات الحفاظ على البيئة جنبًا إلى جنب مع سياسات التخفيف من الأضرار التي تلحقها الحياة البرية بسبل عيش الإنسان وممتلكاته. تقوم المنظمات ذات الصلة بمراقبة الحياة البرية المحلية وإجراء المسوحات السكانية وغيرها من الأبحاث. حققت هذه المناطق تقدمًا كبيرًا في تعيين متخصصين في الحياة البرية في البلدات والمدن، والذين يلعبون دورًا تنسيقيًا مهمًا بين السكان والحكومات المحلية، وبين البلديات المحلية وحكومة المحافظات.

”ولكن هذه المحافظات هي الاستثناء وليست القاعدة. في معظم الأحيان، تترك المحافظات كل شيء للبلدات المحلية، وتترك البلدات كل شيء لجمعيات الصيد المحلية. لكن هذه مجموعات من الصيادين الترفيهيين. بالنسبة لمعظم الأعضاء، إنها مجرد هواية: ليس لديهم أي تدريب أو خبرة في الحفاظ على الحياة البرية أو إدارتها. على الرغم من أن هذه المجموعات تبذل قصارى جهدها لمعالجة مشكلة الدببة من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتها، إلا أن العمر يمثل مشكلة وهناك نقص في الصيادين في بعض المناطق“.

”لذا فإن الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو آلية تسهل على الحكومات المحلية تدريب الصيادين وتوظيفهم. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الضرر الواسع النطاق الذي شهدناه من هجمات الدببة هذا العام كان لمرة واحدة. وما لم تضع الحكومات المحلية سياسات مناسبة، بما في ذلك تدريب ونشر الموظفين المتخصصين، وإدراج التمويل لتغطية هذه التدابير في ميزانياتها، فسوف يحدث نفس الشيء مرة أخرى عاجلاً أم آجلاً.

جعل الاستجابة أكثر وضوحا

حتى وقت قريب، كان الدب البني المعروف بالاسم OSO18 يثير الرعب بين سكان شيبيتشا وأكيشي وبلدات أخرى صغيرة في هوكايدو. كان هذا الدب مسؤولاً عن هجمات على 66 رأسًا من الماشية على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2019. ولكن تم قتل الدب بواسطة الصيادين في يوليو/تموز، وتم التأكد بشكل رسمي أن هذا الدب كان OSO18 أثارت هذه الحادثة العديد من الشكاوى من السكان الذين تسائلوا عن ضرورة قتل الدب. وفي محافظة أكيتا أيضًا، تلقت السلطات شكاوى من دعاة الحفاظ على البيئة الذين اعترضوا على سياسة قتل الدببة بعد الهجمات على الناس أو الماشية”.



الدب OSO18، الذي تم إعدامه في يوليو/تموز 2023 بعد سلسلة من الهجمات على الماشية في هوكايدو. (الصورة مقدمة من حكومة بلدية شيبيشا، © جيجي برس)

أعتقد أننا بحاجة إلى نظام للاستجابة للأزمات يستطيع الناس فهمه بغض النظر عن موقفهم من هذه القضية. إذا قمت بإعداد سياج كهربائي لإبعاد الدببة، وتأكد من عدم ترك أي طعام أو أي قمامة أخرى قد تجذبهم بالخارج، وحتى بعد اتخاذ كل هذه الخطوات، يتطفل الدب على المناطق التي يعيش ويعمل فيها الناس. . . ربما يكون معظم الناس على استعداد لقبول منطق تدمير الحيوان في تلك الظروف.

يقول ساتو إنه يود رؤية متخصصين يتم تعيينهم في المناطق التي بها أعداد كبيرة من الدببة لمراقبة السكان وجمع البيانات على أساس يومي. ويشير أيضًا إلى أنه عند وضع تدابير ملموسة لمعالجة المشكلة، يجب تنسيق السياسات مع الرأي العام المحلي، مع الأخذ في الاعتبار آراء الأشخاص المتأثرين بالهجمات وكذلك أولئك الذين لم يتأثروا بشكل مباشر.

”في العديد من الحالات التي تكون فيها الدببة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بسبل عيش الإنسان أو الماشية، من الممكن تحديد الجاني الفردي. أعتقد أنه يمكن فعل المزيد لجعل الاستجابة مرئية. يجب أن نسهل على الناس معرفة أي الدببة هو المسؤول عن الضرر، وأي الدببة تم تدميرها، وكيف تحسن الوضع نتيجة لذلك“.

التعلم من وجهة نظر الآينو

بالنسبة لشعب الآينو، السكان الأصليين لهوكايدو، لم يكن الدب مجرد عدو أو حيوان يجب اصطياده. لقد فهمت ثقافة الأينو التقليدية الدب البني على أنه زوج من الأرواح المتعارضة. باعتباره مصدرًا مهمًا للحوم والفراء، كان الدب البني يحظى بالتبجيل باعتباره كيمون كاموي (إله الجبال). كان الناس يقومون بمراسم الشكر لإرسال روح الدب إلى عالم الآلهة والصلاة من أجل عودته.

لكن الدببة البنية التي تلحق الضرر بالناس أو الماشية كانت تعتبر وين كاموي (أرواح شريرة). واجه شعب الآينو هذا النوع من الدببة بلا هوادة ويتخذون الخطوات اللازمة لاصطيادهم وقتلهم. لكن من المحرمات الصارمة تناول لحم هذا النوع من الدب ”الشرير“.

”في حالة “الدببة الحضرية”، فإن إعدام نوع معين من وين كاموي كان مسؤولاً عن الهجمات غالبًا ما يقلل من عدد المواجهات غير المرغوب فيها في أماكن أخرى على بعد مسافة من الحادث الأصلي. بدلاً من تقليل العدد الإجمالي للدببة بشكل عشوائي عندما تزيد عن مستوى معين، فإن التحرك بسرعة للقضاء على فرد وين كاموي يحمي المجتمع ويساعد أيضًا في الحفاظ على أعداد الدببة على المدى الطويل. وهذا درس يجب أن نتذكره“.

واجه ساتو الدببة البرية لأول مرة في عام 1991، عندما كان الحصول على معلومات عن مشاهداتها أصعب بكثير مما هو عليه الآن. شارك في استطلاع للمراقبة كعضو في مجموعة بحثية في جامعة هوكايدو. يتذكر رؤية أم الدبة وأشبالها يتغذون في حقل بجوار النهر، وكان فراءهم يلمع باللون الذهبي في ضوء شمس المساء ويهزهم النسيم اللطيف. لم ينس أبدًا الاندفاع العاطفي لهذه اللمحة الأولى للدببة في البرية.

”في هذا البلد، نحن محظوظون بوجود مجموعة صحية من الدببة التي تعيش حياة طبيعية في غابات هوكايدو وشمال هونشو. أريد أن أحافظ على ذلك لأبنائنا وأحفادنا. ومن المهم أن نحمي هؤلاء السكان المحليين. آمل أن يقدّر الناس ويستمتعوا بالبيئة الطبيعية الغنية التي لا تزال باقية وأن يتعلموا المزيد عن الدببة وبيئتهم - وأن نطور في نهاية المطاف طريقة جديدة للتعايش جنبًا إلى جنب مع الطبيعة والحيوانات البرية“.

(المقالة الأصلية مكتوبة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، بواسطة كيمي إيتاكورا من Nippon.com. صورة العنوان: دب أسود تم التقاطه بواسطة كاميرا مرور في كازونو بمحافظة أكيتا، في يوليو/تموز عام 2023. الصورة مقدمة من إدارة الحفاظ على الطبيعة بمحافظة أكيتا، © جيجي برس)