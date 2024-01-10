اليابان | تعرف على الزلازل الكبرى ضربت اليابان منذ عام 2011

التاريخ (الوقت) مركز الزلزال قوة الزلزال شدة الزلزال 1 يناير/كانون الثاني عام 2024 (16:10) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 7.6 7 5 مايو/أيار عام 2023 (14:42) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 6.5 أكثر من 6 19 يونيو/حزيران عام 2022 (15:08) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 5.2 أقل من 6 16 مارس/آذار عام 2022 (23:36) قبالة محافظة فوكوشيما 7.3 أكثر من 6 13 فبراير/شباط عام 2021 (23:07) قبالة محافظة فوكوشيما 7.3 أكثر من 6 18 يونيو/حزيران عام 2019 (22:22) قبالة محافظة ياماغاتا 6.7 أكثر من 6 21 فبراير/شباط عام 2019 (21:22) وسط/شرقي إيبوري، هوكّايدو 5.8 أقل من 6 3 يناير/كانون الثاني عام 2019 (18:10) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.1 أقل من 6 9 سبتمبر/أيلول عام 2018 (3:07) وسط/شرقي إيبوري، هوكّايدو 6.7 7 18 يونيو/حزيران عام 2018 (7:58) شمالي محافظة أوساكا 6.1 أقل من 6 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 (21:38) شمالي محافظة إيباراكي 6.3 أقل من 6 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 (14:07) وسط محافظة توتّوري 6.6 أقل من 6 16 يونيو/حزيران عام 2016 (14:21) خليج أوتشيؤرا، قبالة جنوب غربي هوكّايدو 5.3 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (9:48) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.4 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (3:55) أسو، محافظة كوماموتو 5.8 أكثر من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (1:45) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.9 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (1:25) كوماموتو، محافظة كوماموتو 7.3 7 16 أبريل/نيسان عام 2016 (3:46) كوماموتو، محافظة كوماموتو 6.4 أكثر من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (22:07) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.8 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (21:26) كوماموتو، محافظة كوماموتو 6.5 7 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 (22:08) شمالي محافظة ناغانو 6.7 أقل من 6 13 أبريل/نيسان عام 2013 (5:33) قرب أواجيشيما، محافظة هيوغو 6.3 أقل من 6 12 أبريل/نيسان عام 2011 (14:07) وسط محافظة فوكوشيما 6.4 أقل من 6 11 أبريل/نيسان عام 2011 (17:16) شرقي محافظة فوكوشيما 7 أقل من 6 7 أبريل/نيسان عام 2011 (23:32) قبالة محافظة ميياغي 7.2 أكثر من 6 15 مارس/آذار عام 2011 (22:31) شرقي محافظة شيزوؤكا 6.4 أكثر من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (5:42) شمالي محافظة ناغانو 5.3 أقل من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (4:31) شمالي محافظة ناغانو 5.9 أقل من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (3:59) شمالي محافظة ناغانو 6.7 أكثر من 6 11 مارس/آذار عام 2011 (15:15) قبالة محافظة إيباراكي 7.6 أكثر من 6 11 مارس/آذار عام 2011 (14:46) قبالة منطقة سانريكو 9 7

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