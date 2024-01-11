اليابان | مستقبل اليابان في خطر... لماذا يعزف اليابانيون عن الزواج والإنجاب؟

لايف ستايل 11/01/2024

وجدت دراسة استقصائية لليابانيين غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا أن 34.1٪ منهم لم يواعدوا أحدًا أبدًا.

يُظهر استطلاع شركة ريكروت حول واقع العلاقات والزواج في اليابان بيانات مثيرة للاهتمام حول حالة العلاقات في البلاد. وفقًا للنتائج، فإن نسبة اليابانيين غير المتزوجين في الفئة العمرية بين 20 و49 عامًا الذين يعيشون في علاقة حاليًا تبلغ 29.7%. وهذا يُظهر تراجعًا نسيجيًا في نسبة الأفراد الذين يعيشون في علاقات.

على الجانب الآخر، ارتفعت نسبة المشاركين الذين لم يسبق لهم الدخول في علاقة إلى 34.1%. وهي بذلك أعلى نسبة منذ بدء هذا الاستطلاع، مما يشير إلى زيادة في عدد الأفراد الذين لا يتورطون في علاقات عاطفية أو زواج.

عند النظر إلى الأشخاص في العشرينات من العمر الذين أشاروا إلى أنهم ”لم يكونوا في علاقة قط“، ارتفعت نسبة الرجال بنسبة 11.8 نقطة إلى 46.0%، في حين ارتفعت النسبة لدى النساء بنسبة 5.5 نقطة إلى 29.8%. وهذا يُظهر ارتفاعًا في عدم التورط في علاقات عاطفية لكلا الجنسين، وهو اتجاه يبدو أنه مستمر.

تُظهر البيانات أن نسبة الراغبين في الزواج (في مرحلة ما) بلغت 49.3% للنساء و43.5% للرجال. على الرغم من أن نسبة الرغبة في الزواج كانت أعلى بين النساء، إلا أنها لا تزال تظل أقل بكثير مقارنةً بالاستطلاع السابق.

هذه البيانات تشير إلى تغير في آفاق الزواج بين الشباب في اليابان، حيث يبدو أن هناك نقصًا في الرغبة العامة في الزواج. يُمكن أن تكون هذه التحولات مرتبطة بعوامل اقتصادية، اجتماعية، أو ثقافية تؤثر على تفضيلات الشباب فيما يتعلق بالعلاقات والتزامات الزواج.

من المهم متابعة هذه الاتجاهات وفهم العوامل التي تؤثر في تفكير الشباب حول الزواج في اليابان، حيث يمكن أن تلعب هذه الاتجاهات دورًا في تشكيل المجتمع وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية.

تشير البيانات إلى أن السبب الأكثر شيوعًا الذي ذكرته 40.5% من النساء لعدم رغبتهن في الزواج هو أنه ”يضع حدًا لأنشطتي وأسلوب حياتي“. من جهة أخرى، كان السبب الرئيسي الذي ذكره 42.5% من الرجال هو ”فقدان الحرية المالية“.

تُظهر هذه الأسباب تغيرات في تفضيلات الشباب اليابانيين تجاه الزواج، حيث يبدو أن النساء يعتبرن أن الزواج قد يؤدي إلى قيود على حياتهن الشخصية وأنشطتهن، في حين يشير الرجال إلى الضغوط المالية كعامل رئيسي يؤثر على قراراتهم بشأن الزواج.

فهم هذه الديناميات يمكن أن يساعد في تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز استقرار العلاقات الزوجية وتوفير الدعم للشباب في تحقيق تطلعاتهم الشخصية والاقتصادية.

يُظهر أن الاستطلاع الوطني، الذي أُجري في أوائل سبتمبر/ أيلول 2023، استهدف الأشخاص غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، وتم تلقي ردود صالحة من 1200 شخص. توفير هذا النطاق العريض من المشاركين يساعد في الحصول على نظرة شاملة حول آرائهم وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالعلاقات والزواج في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)