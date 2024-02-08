اليابان | أمثال يابانية ترتبط بأجزاء الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين

دراسة اللغة اليابانية

اللغة اليابانية 08/02/2024

هناك الكثير من الأمثال والتعابير اليابانية البراقة الخالدة والتي ترتبط بأجزاء الجسم، من الرأس إلى أخمص القدمين.

الرأس للأسفل، والمؤخرة للأعلى

تنطلق رحلتنا مع الأمثال والتعابير المتعلقة بأجزاء الجسم من الأعلى، أي من الرأس.

頭隠して尻隠さず

Atama kakushite shiri kakusazu

إن عبارة ”إخفاء رأس المرء، ولكن ليس المؤخرة“ هي عبارة ساخرة تستخدم لوصف محاولة ناجحة جزئيا لا تهدف إلا للتغطية على خطأ أو نقطة ضعف تصبح في نهاية المطاف عديمة الفائدة على الإطلاق.

二階から目薬

Nikai kara megusuri

إن استخدام ”دواء العين من الطابق الثاني“ لشخص ما في الطابق الأرضي ليس بالأمر السهل! وتستخدم هذه العبارة لوصف مهمة محبطة أو مهمة غير فعالة لأنها غير مباشرة للغاية.

寝耳に水

Nemimi ni mizu

إن عبارة ”مياه في أذن نائمة“ هي طريقة مثيرة لوصف مفاجأة عظيمة. كما يمكن أن تعني كلمة ”نيميمي“ شيئا يُسمع أثناء النعاس.

歯に衣着せぬ

Ha ni kinu kisenu

تعني هذه العبارة حرفيا ”عدم ارتداء الملابس في الأسنان“، وتشير إلى الكلام بصراحة دون إلانة الكلام للمستمع.

のど元過ぎれば熱さを忘れる

Nodomoto sugireba atsusa o wasureru

من الصعب تجاهل الطعام الساخن في الفم، ولكن ”بمجرد أن يمر في الحلق، ينسى المرء السخونة“. تشير هذه العبارة إلى مدى سهولة نسيان الصعوبات بمجرد انتهائها، وقد تشير أحيانا إلى الفشل في تذكر المعروف الذي أسداه لنا أشخاص في الأوقات الصعبة.

أموال سهلة

وبالتوجه إلى الأسفل، ترتبط الأمثال التالية باليدين والقدمين والبطن وغيرها.

濡れ手で粟

Nurete de awa

حاول التقاط ”حبوب الدُخن بأيدٍ مبتلة“ وستلتصق الكثير منها بأصابعك بسهولة. وهذا يمثل طريقة سهلة لكسب المال بدون بذل جهد.

爪の垢を煎じて飲む

Tsume no aka o senjite nomu

قد يبدو الأمر غير سار، ولكن ”عمل منقوع من أوساخ أظافر أحدهم وشربه“ يعني الرغبة في تقليد مثال ممتاز لشخص آخر. لا يُنصح بأخذ هذه العبارة حرفيا.

背に腹は代えられない

Se ni hara wa kaerarenai

القول إن ”الظهر لا يمكن أن يغني عن البطن“ يستند إلى فكرة أن الأعضاء الحيوية موجودة في البطن. وهذه العبارة تعني أنه لحماية شيء مهم (متمثل في البطن)، لا بد من تقديم تضحية (يمثلها الظهر).

へそを曲げる

Heso o mageru

تعني عبارة ”ثني السرة“ العبوس أو الغضب.

臑をかじる

Sune o kajiru

يمكن التعبير عن حالة الاعتماد على أحدهم ماليا بعبارة ”عض ساق أحدهم“. غالبا ما تنتمي الساق أو السيقان إلى الوالدين (أويا)، ولذلك هناك استخدام شائع لعبارة ”أويا نو سوني أو كاجيرو“.

足を洗う

Ashi o arau

تعني عبارة ”غسل المرء لقدميه“ تغيير نمط حياته عن طريق الإقلاع عن شيء ما، ويستخدم بشكل خاص للتخلي عن حياة الجريمة والمضي قدما بشكل مستقيم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ”دواء العين من الطابق الثاني“، © بيكستا)