اليابان | 【فيديو】«فوروشيكي»... الغلاف الياباني الساحر

اليابان في فيديوثقافة 23/02/2024

«فوروشيكي» هي قطعة قماش مربعة يستخدمها اليابانيون منذ قرون طويلة حيث يحولونها إلى ما يشبه الحقيبة لحمل الأشياء أو حفظها فيها، ومن السهل أن تحمل فيها أي شيء تقريبا أيا كان شكله وبأي طريقة تفضلها. وعندما لا تستخدم الفوروشيكي يمكنك طيه وحمله معك لوقت الحاجة. خلال عصر شووا، كان الفوروشيكي يتم تخزينه في أدراج المنزل وخزائن العمل، وكان مفيدًا لتغليف المستندات وتنظيم العناصر الكبيرة. لبعض الوقت، تم رفضه باعتباره من الطراز القديم وغير عصري، وتم نسيانه، ولكنه في الواقع عنصر رائع ومفيد. يقوم ”أمير الفوروشيكي“ بتحويل قطعة من القماش إلى حقيبة أو حقيبة ظهر في وقت قصير دون استخدام الخيوط أو الدبابيس.

«فوروشيكي» هو منديل مربع من القماش يستخدم في تغليف وحمل مختلف الأشياء بسهولة كبيرة. كما يستخدم أحياناً في تغليف الهدايا بشكل جميل. ويأتي الفوروشيكي في تصميمات لا حصر لها إذ تتراوح بين التقليدي القديم الذي يشتمل على عنصر أو رسم يمثل الطبيعة وبين الاتجاه العصري في حب الأشكال الجميلة عموماً. وهي بوجه عام مناديل مصنوعة من القطن أو الحرير أو البوليستر أو أي مادة أخرى، ويوجد منها أحجام مختلفة لذلك يمكن استخدام بعضها كوشاح أو حتى كغطاء لمنضدة الطعام.

استخدام الفوروشيكي ليس فقط طريقة لتعزيز الاستدامة ولكن أيضًا وسيلة للاحتفاء بجزء من الثقافة اليابانية ونقلها إلى الأجيال الجديدة وحتى تقديمها للعالم. هذا الانتعاش في شعبيته يُظهر كيف يمكن للتقاليد أن تجد مكانًا في العالم الحديث من خلال التكيف والابتكار.

يعتقد الكثيرون خطأً أن الفوروشيكي هو مجرد قطعة قماش تقليدية ولا يمتلكون واحدة في منازلهم. ولكن، الحقيقة هي أن أي قطعة قماش مربعة، سواء كانت منديلاً، وشاحًا، أو حتى عصابة يمكن ربطها من زواياها، تعد فوروشيكي بحد ذاتها.

جرّب استخدام قطعة قماش تحبها للفّ شيء ما. بمجرد تذكرك لطريقة الربط الأساسية ”شينموسوبي“، والسماح ليديك بالتحرك بحرية، ستجد أن شيئًا مميزًا بدأ يتشكل. الجمال في أنه لا حاجة لاستخدام مقص أو إبرة أو خيط؛ ببساطة فك العقدة وستعود قطعة القماش إلى حالتها الأصلية، مما يتيح لك الفرصة لإعادة المحاولة مرارًا وتكرارًا دون خشية الخطأ.

إيساو يوكوياما، المعروف بلقب أمير الفوروشيكي، سيعلمك كيفية تحويل قطع القماش المربعة إلى حقائب وحقائب ظهر بفضل تقنيات الربط البسيطة. كل ما تحتاجه هو قطعة قماش مربعة من درجك، وستكون مستعدًا لاستكشاف عالم الفوروشيكي الساحر والمتجدد باستمرار!

(المؤدي في الفيديو: إيساو يوكوياما)

(النص الأصلي باللغة اليابانية)