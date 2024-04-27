اليابان | %40 فقط من أنظمة إمدادات المياه في اليابان مقاومة للزلازل

كوارث 28/04/2024

تسبب زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في أول أيام هذا العام في انقطاع المياه عن منطقة واسعة من محافظة إيشيكاوا بسبب تحطم أنابيب المياه والأضرار التي لحقت بمرافق تنقية المياه. وكانت هناك تقارير متكررة عن ضحايا الكوارث الذين لم يتمكنوا من الاستحمام لعدة أيام، ويواجهون صعوبات في الطهي أو غسل الملابس. وإذا وقع زلزال كبير في منطقة حضرية كبيرة ذات عدد كبير من السكان، فإن الفوضى الناجمة عن نقص المياه الجارية ستكون أكبر.

أظهر تقرير أصدرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن مقاومة أنظمة إمداد المياه للزلازل في جميع أنحاء اليابان، بحلول نهاية العام المالي 2022، استمرت في البقاء منخفضة بنسبة تقريبية تبلغ حوالي 40٪.

وفقًا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، فإن معدل مقاومة الزلازل الوطني للأنابيب الرئيسية، مثل القنوات وأنابيب إمداد المياه، قد ارتفع بنسبة 1.1% عن العام السابق ليصل إلى 42.3%. ومن بين المحافظات، كانت كاناغاوا تتصدر القائمة بنسبة 73.6%، تليها طوكيو بنسبة 66.8%، وسايتاما بنسبة 62.3%. بينما كانت محافظة كوتشي في المرتبة الأدنى بنسبة 24.8% في معدل مقاومة الزلازل. وأظهر التقرير أيضًا اتجاهًا عامًا حيث كان المعدل يكون أعلى في شرق اليابان وأقل في الغرب.

في ظل تعرض اليابان للزلازل بشكل مستمر، شهدت محطات تنقية المياه ارتفاعًا في معدل مقاومتها للزلازل بنسبة 4.2% عن العام السابق، حيث وصلت نسبة المقاومة إلى 43.4%. تعتمد عمليات تنقية المياه على أنظمة تأخذ المياه من مصادرها الطبيعية مثل الأنهار، ثم تقوم بتنقيتها من خلال مجموعة من العمليات المعقدة. ومع ذلك، يتطلب جعل هذه المحطات مقاومة للزلازل في جميع مراحل عمليات التنقية إغلاقها تمامًا، مما يجعل من الصعب تنفيذ التحسينات في كثير من الأحيان.

تصدرت إيشيكاوا قائمة المحافظات بالنسبة لمقاومة الزلازل حيث تصل إلى 73.6%، تلتها كاناغاوا بنسبة 73.3%. بينما ظلت طوكيو في المرتبة الأدنى بنسبة 13.2%، مما يظهر الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الوقائية والتحسينات في البنية التحتية للمياه في العاصمة.

طورت الحكومة اليابانية خطة أساسية استعدادًا لوقوع كارثة طبيعية كبرى متوقعة، مثل زلزال على طول حوض نانكاي أو زلزال يقع مباشرة تحت منطق العاصمة اليابانية طوكيو. ومن بين الجوانب الهامة التي تنص عليها هذه الخطة هو تحسين إمدادات المياه وزيادة المقاومة للزلازل في شبكات خطوط الأنابيب الرئيسية. تهدف الحكومة إلى ضمان أن يتجاوز معدل المقاومة للزلازل لهذه الخطوط 60٪ بحلول نهاية السنة المالية 2028، وهو هدف يهدف إلى تحسين الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ وضمان توفير المياه النقية والصالحة للشرب للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)