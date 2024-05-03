اليابان | تزايد استهلاك صلصة الصويا اليابانية في الخارج

المطبخ الياباني 04/05/2024

يبدو أن الشعبية المتزايدة للمأكولات اليابانية في جميع أنحاء العالم قد ساهمت في زيادة استهلاك صلصة الصويا اليابانية في الخارج، حيث يتم استخدامها بشكل واسع في الطهي الياباني التقليدي والحديث. ومع ذلك، يبدو أن هناك انخفاض في الطلب على المستوى المحلي، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن تغيرات في عادات تناول الطعام والتفضيلات في السوق المحلية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتج في اليابان.

وفقًا لمركز معلومات صلصة الصويا، الذي أنشأته جمعية صلصة الصويا اليابانية وآخرون للترويج لهذه البهارات اليابانية، أنتج المصنعون اليابانيون 312 ألف كيلو لتر من صلصة الصويا في مصانعهم بالخارج في عام 2022. وإلى جانب حجم التصدير البالغ حوالي 41 ألف كيلو لتر، يتضح أن الطلب الدولي على صلصة الصويا في ازدياد. وبلغ استهلاك صلصة الصويا اليابانية داخل البلاد 353000 كيلولتر، وهو رقم يفوق حجم الحمولة القياسية لبعض أكبر ناقلات النفط.

وفي السنوات الأخيرة، شهد الاستهلاك العالمي لصلصة الصويا اليابانية زيادة مطردة، حيث بلغ الاستهلاك الخارجي 229 ألف طن في عام 2012، مقارنة بـ 160 ألف طن في عام 2002. وخلال العقد الماضي، شهدت الصناعة زيادة بنسبة 50% في الطلب العالمي على مدار السنوات العشر الماضية، وهذا يعكس التوجه المتزايد نحو استهلاك صلصة الصويا اليابانية على مستوى العالم.

في عام 1973، قامت شركة كيكومان، وهي أكبر شركة في هذه الصناعة، ببناء أول مصنع لإنتاج صلصة الصويا في الخارج في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة، وبدأت في شحن المنتجات من هناك. ولديها الآن 13 مصنع إنتاج خارجي في الولايات المتحدة، الصين، تايوان، سنغافورة، هولندا، بريطانيا، تايلاند، والبرازيل.

انخفاض الطلب داخل اليابان

من ناحية أخرى، في عام 2023، بلغ حجم الشحن السنوي لليابان من صلصة الصويا المنتجة محليًا (بما في ذلك الصادرات) 683.340 كيلو لترًا. وصلت الشحنات إلى 1.25 مليون كيلو لتر من صلصة الصويا في ذروتها في عام 1979، لكنها انخفضت بعد ذلك. لقد حدث انخفاض بنسبة 30٪ خلال العشرين عامًا الماضية وحدها.

يبدو أن هذا الانخفاض في استهلاك صلصة الصويا في اليابان يعود جزئيًا إلى تغير في عادات تناول الطعام وتفضيلات المستهلكين، حيث يميلون إلى تناول المزيد من الوجبات خارج المنزل واعتماد الأطعمة الغربية. ومع ذلك، لا يزال هناك اهتمام بالمحافظة على التقاليد وجودة المنتجات، مما يدفع بعض الشركات للحفاظ على طرق الإنتاج التقليدية لصلصة الصويا واستخدام المواد الخام عالية الجودة لإنتاج أصناف فاخرة يمكن أن تلقى استحسان الأسواق الدولية. استمرار عمل أكثر من 1000 مصنع في اليابان يظهر الثقة في جودة المنتجات واستمرار الطلب المحلي والعالمي على صلصة الصويا اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)