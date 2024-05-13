اليابان | «قلعة أوداوارا»... حصن القرون الوسطى بالقرب من طوكيو

تقع قلعة أوداوارا والمناطق المحيطة بها في محافظة كاناغاوا، وتبعد عن منطقة العاصمة طوكيو مسافة قصيرة بالقطار أو السيارة. تعتبر وجهة مثالية لسكان المناطق الحضرية الذين يتطلعون إلى التمتع بجولة يومية هادئة بعيدًا عن صخب المدينة. تتميز القلعة بتاريخها العريق والثري، وتعتبر أيضًا مكانًا رائعًا للاستمتاع بمشاهدة الساكورا خلال الربيع.

يعود تاريخ قلعة أوداوارا إلى فترة الدول المتحاربة المعروفة بفترة الساموراي في تاريخ اليابان. كانت هذه القلعة مقرًا لعائلة هوجو التي كانت تحكم منطقة كانتو خلال الفترة من عام 1467 إلى عام 1568. يُعتبر برجها المركزي، المعروف باسم تينشوكاكو، الأطول في شرق اليابان بارتفاع يبلغ 27.2 مترًا، وهو رمز لقوة وسيادة العائلة في ذلك الوقت.

خلال السنوات الأخيرة، خضعت قلعة أوداوارا لعمليات ترميم شاملة اكتملت في عام 2016، مما أعاد لها مجدها السابق وأضاف إليها بريقًا جديدًا. تُعتبر هذه القلعة واحدة من المعالم التاريخية الهامة في المنطقة، وتجذب الزوار من جميع أنحاء اليابان والعالم للاستمتاع بتاريخها الغني وجمالها المعماري.

زادت شهرة قلعة أوداوارا بشكل كبير بعد الحصار الناجح الذي قام به أمير الحرب تويوتومي هيديوشي في عام 1590، الذي أدى إلى سقوط عشيرة هوجو وسيطرته على المنطقة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت قلعة أوداوارا رمزًا للسلطة والقوة في التاريخ الياباني.

ومع ذلك، فإن حرم القلعة اليوم يعكس بنية الحصار والمظهر الذي كانت عليه في نهاية فترة إيدو (1603-1868)، عندما كانت اليابان تحكمها حكومة توكوغاوا الشوغونية. ويُعتبر بلاط سقف هونمارو، الذي كان يعتبر المجمع الرئيسي في ذلك الوقت، وبوابات القلعة التي تحمل الشعار الثلاثي لعشيرة توكوغاوا، دليلاً واضحًا على هذه الفترة التاريخية الهامة في تاريخ اليابان.

قلعة أوداوارا معروفة بحديقتها الخلابة، التي تُعرف باسم حديقة قلعة أوداوارا. تضم الحديقة مجموعة متنوعة من الأشجار، بما في ذلك أشجار البرقوق وأشجار الكرز، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الزهور التي تملأ الهواء بعبقها الرائع. تعتبر حديقة قلعة أوداوارا وجهة رائعة للزوار بغض النظر عن فصل السنة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجمالها طوال العام.

وتضيف الحديقة أيضًا لمسة من المرح والتسلية، حيث تتوفر بها مرافق ترفيهية صغيرة مثل القطار الصغير وحديقة الحيوانات، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعائلات لقضاء وقت ممتع ومميز.



صورة للقلعة المركزية وهي تعلو فوق المجمع الرئيسي بهندسة ساحرة، بعد عمليات الترميم الواسعة التي خضعت لها عام 2016.



صورة لألواح السقف في مدخل بوابة توكيواغي المؤدية إلى المجمع الرئيسي، تتزين بزهرة الهولي هوك شعار عشيرة توكوغاوا.



صورة لمخازن الأرز التي كان تعتمدها حكومة الشوغونات في عهد الإيدو، تتواجد على الجانب الشمالي من المجمع الرئيسي.

من قلعة محصنة إلى حامية لمنطقة كانتو

تعود قلعة أوداوارا إلى منتصف القرن الخامس عشر، ولا يوجد مصدر تاريخي يحدد بدقة سنة بنائها. يرجع الفضل في تشييدها هي والبلدة الملاصقة للقلعة من قبل إيسي سوزوي ”الذي عرف لاحقًا باسم هوجو سوون“، حاكم ينتمي إلى عائلة هوجو أوداوارا، وهي عشيرة قوية اشتهرت بسيطرتها وتوسع نفوذها إلى جميع مناطق كانتو.

ووفقاً لتاريخ القلعة فقد توالت خمس أجيال من عائلة هوجو على حكمها، وعرفت في وقتها بأنها القلعة الحصينة التي لا يمكن اختراق أسوارها. خاصة بعد نجاحها في التصدي لهجمات المحاربين المعروفين بقوتهما أويسوغي كينشين وتاكيدا شينغين. وتعتبر تهديدات هيديوشي بالهجوم على القلعة من أشهر قصص القلعة في التصدي للهتديدات الخارجية، حيث قام محاربوا القلعة بتعزيز دفاعاتهم من خلال حفر خنادق وبناء جدران ترابية على كامل محيط بلدة القلعة على امتداد تسعة كليومترات. وهي تقريباً نفس الحدود التي ترسم مدينة أوداوارا الحديثة.



صورة من المعرض الموجود في الحصن المركزي، أين تعرض فيه التفاصيل التاريخية للقلعة ومن تولوا حكمها.

تعرضت القلعة لحصار كبير تسبب في إنهاء فترة سيطرة عشيرة هوجو عليها، وانتقل بذلك حكم منطقة كانتو إلى عشيرة توكوغاوا إيياسو، في بداية لرسم معالم عهد جديد وهو عصر حكم الإيدو. ومنحت قلعة أوداوارا إلى أوكوبو تادايو أبرز أتباع إيباسو، حيث تولى إدارة القلعة طيلة فترة حكم توكوغاوا باستثناء فترة قصيرة. ورغم تدمير أجزاء من القلعة وتقليص حجمها إلا أنها استمرت في رقابة وتسيير حاجز هاكوني، وهو نقطة تفتيش تتحكم في الرحلات بين الشرق والغرب في البلاد بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي حيث كانت تمثل الخط الأمامي الرئيسي للدفاع عن منطقة كانتو ضد التهديدات القادمة من الغرب.

إلا أن مجد هذه القلعة قد تراجع بعد سقوط حكم توكوغاوا وعودة السلطة الإمبراطورية إلى الواجهة وبسط نفوذها على البلاد خلال عصر ميجي في عام 1868. حيث أمرت الحكومة بتدمير كل القلاع الموجودة وشمل الأمر قلعة أوداواوا إذ تم تفكيكها عام 1870 باستثناء جدرانها الحجرية التي انهارت خلال زلزال كانتو العظيم عام 1923. إلى أن تم إعادة بناء الحصن المركزي عام 1960، وتلى تلك العملية بناء أجزاء أخرى من القلعة على مدى العقود اللاحقة. واكتمل المشروع باستعادة أبواب القلعة ومعظم المجمع الرئيسي ومجمع نينومارو، بالإضافة إلى إعادة بناء أجزاء من التحصينات التي أقيمت من قبل عشيرة هوجو. ليتم تعيين المنطقة كموقع تاريخي وطني بعد انتهاء كل عمليات إعادة البناء.



صورة بوابة أكاغاني التي أعيد بناؤها عام 1997، ويظهر من نفس المكان الحصن الرئيسي شامخاً في الخلف.



صورة لسور القلعة الذي انهار خلال زلزال كانتو العظيم، جنوب المجمع الرئيسي.

المبنى الرئيسي

تبدأ رحلة استكشاف القلعة من بوابة أوماداشي التي يتم الوصول إليها بعد عبور جسر دوباشي. وفي اتجاه الشمال يمكن رؤية جسر مانابي ذو اللون القرمزي المميز، والذي يوفر إطلالة خلابة على الخندق والأسوار الحجرية وأحد أبراج الزوايا الساحرة الموجودة بالقلعة.



صورة بوابة القلعة الرئيسية ” أوماداشي“ التي تم استعادتها عام 2009، تقع بعد جسر دوباشي.



صورة للخندق المائي وبرج الزاوية، وخلفهما يظهر جسر منابي المؤدي إلى حديقة قلعة أوداوارا.



صورة بوابة أوماداشي إلى اليسار، وبوابة كابوكي المفتوحة على ساحة ماسوجاتا المربعة والمصممة لتأخير قوات الهجوم. كما كانت تستخدم ساحتها المعبدة بالحصى كمكان لتجميع القوات.

يمكن الوصول إلى المجمع الثاني عبر بوابة أكاغاني، التي تقع على الجهة الأخرى من جسر سومييوشي. ويعود أصل تسمية البوابة بهذا الإسم ”الذي يعني النحاس“، إلى الزخارف النحاسية الموجودة على الباب الخشبي الضخم للبوابة. وكان هذا القسم من القلعة يضم المسكن الأصلي لسيد القلعة قبل هدمه في أواخر القرن التاسع عشر. ليعاد بناؤه عام 1901 قبل أن يدمره زلزال كانتو الكبير عام 1923.



صورة بوابة أكاغاني التي تقع على الجهة الأخرى من جسر سوميوشي، وهي أيضاً تفتح أبوابها على ساحة أخرى لما يعرف بساحة ماسوغاتا المربعة.



صورة لبوابة أكاغاني الخشبية الضخمة المزينة بالزخارف النحاسية.



صورة لنموذج جدار طيني في المجمع الثاني، يعرض التقنية المستخدمة في بناء بوابة أكاغاني خلال فترة إيدو.

عرض تفاصيل تاريخ القلعة في المبنى المركزي

يمكن للزوار الوصول إلى البرج المركزي الشامخ بمجرد عبور بوابة توكيوواجي مباشرة،. في الماضي كان المجمع الرئيسي يضم قصراً بُني في القرن السابع عشر لإقامة توكوغاوا إيميتسو ”وهو ثالث شوغون“، إلا أن هذه الإقامة تعرضت للتدمير لاحقاً. مساحته الشاغرة اليوم تسمح بوجود إطلالة رائعة على سقف البرج المركزي المكون من أربعة طوابق.



صورة بوابة توكيواجي أعلى السلالم الحجرية. كما يتزين أسفل الجسر الأحمر الظاهر في الصورة بأزهار الهاناشوبو ”السوسن الألماني”



صورة لبوابة توكيواغي الضخمة المؤدية إلى المبنى المركزي للقلعة.



صورة للبرج المركزي من جهة الشرق، تم تزيين أطراف سطح السقف بمجسمات لمخلوقات أسطورية يعتقد أنها تحمي من الحرائق.

يصل إرتفاع البرج المركزي بما في ذلك الجدران الحجرية إلى 38.7 مترًا. يضم المبنى لوحات توثق تاريخ القلعة بالاضافة إلى بعض الآثار التاريخية البارزة، من دروع وسيوف، وثائق وصور. يوفر الطابق العلوي الذي يقع على ارتفاع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر، إطلالات بانورامية على المدينة وعلى خليج ساغامي.



صورة لمدخل البرج المركزي، تذاكر الدخول تباع في كشك صغير موجود في أعلى السلم.



صورة للبهو الذي تعرض فيه لوحات ونماذج ووثائق تاريخية تروي تاريخ القلعة، من داخل البرج المركزي.



إطلالة من منصة المراقبة في البرج المركزي، أين يمكن رؤية المدينة وشبه جزيرة إيزو على امتداد البصر إلى اليمين.



صورة متجر هونمارو تشايا، يوفر المشروبات والمرطبات.

سياحة للجميع

يمكن للسياح الاستمتاع بزيارة متحف توكيواجي للساموراي الموجود بداخل المجمع الرئيسي، حيث يعرض دروعاً وسيوفاً تاريخية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي المجمع الثاني على متحف للنينجا يقدم معلومات شيقة عن المحاربين السريين الذين صنعوا جزءاً من تاريخ المكان. ولزيادة الإقبال السياحي على المكان تم تخصيص حديقة ترفيهية صغيرة خلف القلعة الرئيسية، لضمان راحة العائلات التي تقوم بزيارة المكان رفقة أطفالها. كما تعتبر حديقة قلعة أوداوارا مكانًا شهيرًا أيضًا لمشاهدة الأزهار الموسمية مثل أزهار الكرز والبرقوق في الربيع، أزهار الوستاريا وأزهار السوسن في بدايات موسم الصيف.



صورة للمكان االمقابل لمتحف توكيواجي للساموراي، وهو أيضاً مكان مثالي لتصوير القلعة الرئيسية.



صورة من متحف الساموراي الذي تعرض فيه الدروع والسيوف، بالاضافة إلى عرض فيديوهات ثلاثية الأبعاد تزيد من متعة التفرج.



في متحف النينجا يمكن للزوار التعرف على قصة النينجا فوما الذي خدم عشيرة هوجو، بالاضافة إلى عرض مشاهد لمقاتلي النينجا بطريقة تشبه العروض الالكترونية لألعاب الفيديو.



صورة لمكتب الإستعلام نينومارو، يتوفر على خدمة مرشدين سياحيين بالمجان.

قلعة أوداوارا

العنوان: جوناي 6-1، أوداوارا شي، كاناغاوا.

ساعات العمل: من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً ”يسمح بالدخول 30 دقيقة فقط قبل موعد الإغلاق“.

أيام العطل: ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر/ كانون الأول، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، و1 يناير/ كانون الثاني.

رسوم الدخول: البالغين 510 ين، تلاميذ المدارس والثانويات 200 ين، مع توفر تصاريح بدخول القلعة ومتحف الساموراي.

كيفية الوصول: تبعد القلعة مشياً 10 دقائق من محطة أوداواوا على خط جي آر وخطوط أوداكيو لاين.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية التقرير والنص الصور من Nippon.com)