اليابان | طفرة غير مسبوقة أعداد غزلان نارا مع تدفق السياح على اليابان

ارتفع عدد الغزلان في حديقة نارا هذا العام بنحو 10% على أساس سنوي، بالتوازي مع زيادة أعداد السياح الذين يقصدون الحديقة ويشترون المقرمشات المخصصة لإطعام هذه الحيوانات الشهيرة. ويعكس هذا الارتفاع المزدوج حيوية الحديقة كأحد أبرز معالم الجذب في اليابان، حيث تلتقي الطبيعة بتراث نارا العريق وتستمر الغزلان في لعب دور رمزي وثقافي يجذب الزوار من الداخل والخارج.

ارتفاع عدد الغزلان

أظهر مسح حديث وجود 1465 غزالًا في حديقة نارا، بزيادة قدرها 140 غزالًا مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى عدد يُسجَّل منذ بدء اعتماد طريقة المسح الحالية عام 1953. وتوزع العدد على 315 غزالًا بالغًا، و816 غزالًا صغيرًا، إضافة إلى 334 غزالًا وليدًا. وقد أُجري المسح يومي 15 و16 يوليو/تموز من قِبل مؤسسة نارا للحفاظ على الغزلان.

بينما ظل إجمالي عدد الغزلان في حديقة نارا شبه ثابت مقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الغزلان الصغيرة بأكثر من 100. وأوضح ممثل عن مؤسسة نارا للحفاظ على الغزلان أن ”الولادات تزداد كلما توفر الطعام. ومع تزايد أعداد السياح الأجانب وما يرافقه من زيادة فرص تناول مقرمشات الأرز، تتجمع الغزلان في المناطق المسطحة، ويُعتقد أن ذلك يسهم في ارتفاع معدل الحمل“.

يعتمد غزال نارا أساسًا في غذائه على النوشيبا (عشب الزويسيا) وأنواع نباتية صغيرة أخرى، بينما تُقدَّم له مقرمشات خاصة تُعرف بـ”شيكا سينبي“ تُباع في الحديقة، وهي مصنوعة من نخالة الأرز ودقيق القمح وتُعد بمثابة وجبة خفيفة.

وحول العلاقة بين الغزلان والزوار، شدد الممثل على أن ”غزلان نارا ليست طليقة، بل عاشت في الحديقة لفترة طويلة مع الحفاظ على مسافة طبيعية من البشر. وإذا اقترب الناس منها أكثر من اللازم، فقد تُصاب، لذا ينبغي توخي الحذر“.

حوادث المرور

من ناحية أخرى، شهدت السنة المالية منذ يوليو/ تموز 2024 وفاة 140 غزالًا، بزيادة قدرها 10 عن العام السابق، من بينها 36 حالة بسبب حوادث مرورية (أكثر بسبع حالات من العام الماضي) و30 حالة نتيجة المرض. غير أن أسباب وفاة قرابة نصف الحالات لم تُعرف بسبب طول المدة بين الوفاة واكتشاف الجثث.

كما سُجلت 72 حادثة مرورية متعلقة بالغزلان في الحديقة خلال العام الماضي، بزيادة ثماني حوادث عن العام السابق. ووقع أكبر عدد منها (23 حادثًا) على الطريق الوطني رقم 369، بين التقاطع الشرقي لمكتب المحافظة ومحطة كينتيتسو نارا.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: غزلان في حديقة نارا. © بيكستا)