اليابان | «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية» يتفوق على «المخطوفة» ويصبح ثاني أعلى فيلم إيرادات في تاريخ اليابان

مانغا وأنيمي 19/09/2025

حقق فيلم الأنيمي الناجح ”قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية“ إنجازًا لافتًا في شباك التذاكر الياباني، إذ تمكن خلال شهرين فقط من طرحه من احتلال المرتبة الثانية كأعلى فيلم إيرادات في تاريخ السينما اليابانية. ويأتي هذا الإنجاز الكبير مباشرة بعد الفيلم السابق من السلسلة، ”قطار موغن“ (2020)، الذي ما يزال يحتفظ بالصدارة كالفيلم الأعلى إيرادًا على الإطلاق في اليابان، ما يعكس الشعبية الاستثنائية التي تحظى بها هذه السلسلة بين مختلف الفئات العمرية.

حقق فيلم «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية»، وهو الجزء الأول من ثلاثية جديدة مأخوذة عن سلسلة المانغا والأنيمي الشهيرة، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الياباني، حيث بلغت إيراداته 33.6 مليار ين (نحو 231 مليون دولار) خلال 60 يومًا من عرضه بين 18 يوليو/ تموز و15 سبتمبر/ أيلول، مع حضور بلغ 23 مليون شخص. وأعلن الحساب الرسمي للفيلم على منصة X (تويتر سابقًا) أنّ إجمالي أعداد الحضور، بما في ذلك العروض الدولية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وصل إلى 55 مليون شخص، فيما بلغت الإيرادات العالمية ما يُعادل 68 مليار ين(نحو 469 مليون دولار).

ويُعتبر الفيلم السابق من السلسلة، «قطار موغن» (2020)، أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما اليابانية، بإجمالي بلغ 40.8 مليار ين (نحو 281 مليون دولار)، وفقًا لشركة كوجيو تسوشينشا. أما فيلم «قلعة اللانهاية» فقد ارتقى إلى المركز الثاني متجاوزًا فيلم «المخطوفة» للمخرج هاياو ميازاكي، الصادر عام 2001، والذي حقق 31.7 مليار ين (نحو 218 مليون دولار). وتستند السلسلة في أصلها إلى مانغا للكاتبة غوتوجي كويوهارو، تحكي قصة الشاب كامادو تانجيرو الذي يقاتل الشياطين بعد مقتل عائلته على أيدي مخلوقات خارقة.

وبحسب قائمة أفضل 20 فيلمًا في اليابان من حيث شباك التذاكر، التي أعدّتها كوجيو تسوشينشا، فإن 14 فيلمًا منها تنتمي لفئة الرسوم المتحركة، من بينها فيلمَا «قاتل الشياطين»، إلى جانب 4 أفلام من إخراج هاياو ميازاكي، و3 من إخراج ماكوتو شينكاي، إضافة إلى فيلمين من سلسلة المحقق كونان.

وعلى صعيد الأفلام الحيّة، يظل «Bayside Shakedown 2» عام 2003 الأعلى إيرادًا على الإطلاق محليًا، محتلاً المركز الحادي عشر إجمالًا. فيما جاء فيلم «Kokuhō»، الصادر في يونيو/ حزيران 2025 والمقتبس من رواية للكاتب يوشيدا شويتشي، في المركز التاسع عشر كأحد أنجح الأفلام الحية، حيث تناول حياةً مضطربة لممثلي كابوكي، وساهم الأداء المتميز لكل من يوشيزاوا ريو ويوكوهاما ريوسي في نجاحه.

ويُعرض حاليًا في اليابان كل من «كوكوهو» و«قلعة اللانهاية»، ما يمنحهما فرصة لتعزيز موقعيهما ضمن قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في الأسابيع المقبلة.أكثر في القائمة في الأسابيع القادمة.

أعلى الأفلام إيرادات في اليابان

البيانات من كوغيو تسوشينشا، حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2025. الأفلام الموضوع نجمة بجانبها هي أفلام أنيمي.

★ قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا موجن ترين (2020)، 40.8 مليار ين ★ قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا إنفينيتي كاسل (2025)، 33.1 مليار ين ★ سبيريتد أواي (2001)، 31.7 مليار ين تيتانيك (1997)، 27.8 مليار ين ★ فروزن (2014)، 25.5 مليار ين ★ اسمك (2016)، 25.2 مليار ين ★ ون بيس فيلم ريد (2022)، 20.3 مليار ين هاري بوتر وحجر الفيلسوف (2001)، 20.3 مليار ين ★ الأميرة مونونوكي (1997)، 20.2 مليار ين ★ قلعة هاول المتحركة (2004)، 19.6 مليار ين باي سايد شيك داون 2 (2003)، 17.4 مليار ين هاري بوتر وقاعة الأسرار (2002)، 17.3 مليار ين ★ السلم دانك الأول (2022)، 16.5 مليار ين أفاتار (2009)، 15.9 مليار ين ★ دي تكتيف كونان: البنتاغرام بالمليون دولار (2024)، 15.8 مليار ين ★ بونيو (2008)، 15.5 مليار ين ★ سوزومي (2022)، 14.9 مليار ين ★ دي تكتيف كونان: فلاشباك بعين واحدة (2025)، 14.7 مليار ين كوكوهو (2025)، 14.3 مليار ين ★ ويذرينغ ويذ يو (2019)، 14.2 مليار ين

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: معجبون يلتقطون صورة لشخصيات «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية» في سينما طوكيو قبل عرض الفيلم في 18 يوليو/ تموز 2025. © كيودو)