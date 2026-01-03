اليابان | تراجع خطير في الرقعة الزراعية اليابانية: أرقام قياسية تُدقّ ناقوس الخطر

المطبخ الياباني 04/01/2026

في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل اعتمادها على الواردات، تواجه البلاد تحديات متصاعدة تتمثل في الانكماش المستمر للأراضي الزراعية وتراجع أعداد المزارعين. فمع مرور السنوات، تتقلّص الرقعة الصالحة للزراعة بفعل الشيخوخة السكانية، والتحوّل العمراني، وترك المزارع دون ورثة، في الوقت ذاته الذي يشهد فيه القطاع الزراعي انخفاضًا ملحوظًا في القوى العاملة الشابة.

في عام 2024، بلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في اليابان 4.3 مليون هكتار، أي ما يعادل 11% فقط من مساحة البلاد الكلية، وفقاً لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 30% مقارنة بالذروة التي سُجلت عام 1961 حين كانت الأراضي الزراعية تغطي 6.1 مليون هكتار. من بين الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض: تحويل الأراضي الزراعية إلى مواقع سكنية أو صناعية، وتدهور بعض الأراضي بحيث لم تعد تُصنَّف كأراضٍ زراعية.

كما يواصل عدد المزارعين في اليابان الانخفاض بشكل مطرد. ففي عام 2024، قدر عدد «العاملين الأساسيين في الزراعة» (أي الذين يعتمدون الزراعة كمهنة رئيسية مستقلة) بنحو 1.1 مليون شخص، مقارنة بـ 2.4 مليون شخص في عام 2000. بمعنى آخر، خلال أقل بقليل من عقدين من الزمن، انخفض عدد السكان الزراعيين إلى أقل من النصف. وتستمر ظاهرة شيخوخة القوى العاملة الزراعية، حيث بلغ متوسط أعمار العاملين الأساسيين في الزراعة 69.2 سنة في 2024، وكان 71.7% منهم (أي 799,000 شخص) في سن 65 سنة فأكثر.

زيادة في مساحة حقول الأرز

رداً على الارتفاع الحاد في أسعار الأرز منذ صيف 2024، زادت مساحة زراعة الأرز في عام 2025 بمقدار 6,000 هكتار مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.52 مليون هكتار تقريباً، وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن هذه المساحة، استُخدم 1.37 مليون هكتار لزراعة الأرز كغذاء أساسي، بزيادة 108,000 هكتار على أساس سنوي.

غير أن مساحة حقول الأرز كانت تنخفض سابقاً بوتيرة ثابتة تقارب 10,000 هكتار سنوياً. ومساحة عام 2025 لا تتجاوز نحو 70% فقط من مساحتها في عام 1995 التي بلغت 2.11 مليون هكتار.

