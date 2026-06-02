اليابان | الإعلان رسميًا عن تشكيلة اليابان المشاركة في المونديال

أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم في اليابان عن قائمته المكوّنة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر انطلاقها في 11 يونيو/حزيران، وسط ترقّب كبير لأداء الفريق في البطولة العالمية.

يتطلع المنتخب الياباني لكرة القدم إلى بلوغ ربع النهائي لأول مرة

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في 15 مايو/ أيار عن قائمة تضم 26 لاعباً من المنتخب الوطني الياباني للرجال، والذين سيشاركون في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويشارك منتخب الساموراي الأزرق للمرة الثامنة على التوالي في البطولة، التي ستنطلق في 11 يونيو/ حزيران في مدينة مكسيكو.

يحتل المنتخب الياباني المركز الثامن عشر عالمياً، وسيلعب ضمن المجموعة السادسة (F) إلى جانب منتخبات هولندا وتونس والسويد. يبدأ المنتخب مشواره في البطولة يوم 14 يونيو بمواجهة منتخب هولندا، وصيف البطولة سابقاً، والمصنف السابع عالمياً. ثم سيواجه منتخب تونس، المصنف الرابع والأربعين عالمياً، يوم 20 يونيو/ حزيران، ومنتخب السويد، المصنف الثامن والثلاثين عالمياً، يوم 25 يونيو/ حزيران. (مواعيد المباريات في اليابان تسبق مواعيدها بيوم واحد).

وصل المنتخب الياباني إلى الأدوار الإقصائية أربع مرات، بما في ذلك في آخر نسختين من البطولة، لكنه لم يتجاوز دور الستة عشر حتى الآن.

جدول مباريات المنتخب الياباني في كأس العالم

(التواريخ والأوقات بحسب التوقيت المحلي في اليابان)

قائمة منتخب اليابان المشارك في كأس العالم 2026

المدرب

مورياسو هاجيمي

تاريخ الميلاد: 23 أغسطس 1968

المسيرة التدريبية

2012 - 2017: سانفريس هيروشيما

2017: منتخب اليابان تحت 20 سنة

2018: منتخب اليابان تحت 23 سنة

2018 - الآن: المنتخب الياباني الأول

حراس المرمى

سوزوكي زيون

تاريخ الميلاد: 21 أغسطس 2002

الطول: 190 سم

خاض 23 مباراة دولية / سجل 14 أهداف

النادي الحالي: بارما كالتشيو 1913 (إيطاليا)

أوساكو كيسوكي

تاريخ الميلاد: 28 يوليو 1999

الطول: 188 سم

خاض 11 مباراة دولية / سجل 8 أهداف

النادي الحالي: سانفريس هيروشيما (اليابان)

هاياكاوا توموكي

تاريخ الميلاد: 3 مارس 1999

الطول: 187 سم

خاض 3مباراة دولية / 0 أهداف

النادي الحالي: كاشيما أنتلرز (اليابان)

المدافعون

ناجاتومو يوتو

تاريخ الميلاد: 12 سبتمبر 1986

الطول: 170 سم

خاض 144 مباراة دولية / سجل 4 أهداف

النادي الحالي: نادي طوكيو (اليابان)

شوغو تانيغوتشي

تاريخ الميلاد: 15 يوليو 1991

الطول: 185 سم

خاض 37 مباراة دولية / سجل 1 أهداف

النادي: سينت ترويدن (بلجيكا)

واتانابي تسويوشي

تاريخ الميلاد: 5 فبراير 1997

الطول: 184 سم

خاض 10 مباراة دولية / 0 أهداف

النادي الحالي: فينورد (هولندا)

سوزوكي جونوسوكي

تاريخ الميلاد: 12 يوليو 2003

الطول: 180 سم

خاض 6 مباراة دولية / 0 أهداف

النادي الحالي: نادي كوبنهاغن (الدنمارك)

إيتو هيروكي

تاريخ الميلاد: 12 مايو 1999

الطول: 188 سم

خاض 23 مباراة دولية / سجل 1 أهداف

النادي الحالي: بايرن ميونخ (ألمانيا)

إيتاكورا كو

تاريخ الميلاد: 27 يناير 1997

الطول: 188 سم

خاض39 مباراة دولية / سجل 2 أهداف

النادي الحالي: أياكس أمستردام (هولندا)

توميياسو تاكيهيرو

تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر 1998

الطول: 187 سم

خاض 42 مباراة دولية /سجل 1 أهداف

النادي الحالي: أياكس أمستردام (هولندا)

سيكو أيومو

تاريخ الميلاد: 7 يونيو 2000

الطول: 186 سم

13 مباراة دولية / 0 أهداف

النادي الحالي: لو هافر (فرنسا)

سوجاوارا يوكيناري

تاريخ الميلاد: 28 يونيو 2000

الطول: 179 سم

خاض 20 مباراة دولية / سجل 6 أهداف

النادي الحالي: فيردر بريمن (ألمانيا)

لاعبو خط الوسط / الهجوم

إندو واتارو

تاريخ الميلاد: 9 فبراير 1993

الطول: 178 سم

خاض 72 مباراة دولية / سجل 4 أهداف

النادي الحالي: ليفربول (إنجلترا)

كامادا دايتشي

تاريخ الميلاد: 5 أغسطس 1996

الطول: 180 سم

خاض 49 مباراة دولية / سجل 12 هدفًا

النادي الحالي: كريستال بالاس (إنجلترا)

سانو كايشو

تاريخ الميلاد: 30 ديسمبر 2000

الطول: 176 سم

خاض 12 مباراة دولية / لم يسجل أي أهداف

النادي الحالي: ماينز 05 (ألمانيا)

تاناكا آو

تاريخ الميلاد: 10 سبتمبر 1998

الطول: 180 سم

خاض 37 مباراة دولية / سجل 8 أهداف

النادي الحالي: ليدز يونايتد (إنجلترا)

إيتو جونيا

تاريخ الميلاد: 9 مارس 1993

الطول: 177 سم

خاض 68 مباراة دولية / سجل 15 هدفًا

النادي الحالي: نادي جينك (بلجيكا)

دوان ريتسو

تاريخ الميلاد: 16 يونيو 1998

الطول: 172 سم

خاض 64 مباراة دولية / سجل 11 هدفًا

النادي الحالي: آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

ناكامورا كيتو

تاريخ الميلاد: 28 يوليو 2000

الطول: 180 سم

خاض 24 مباراة دولية / سجل 10أهداف

النادي الحالي: ستاد ريمس (فرنسا)

كوبو تاكيفوسا

تاريخ الميلاد: 4 يونيو 2001

الطول: 173 سم

خاض 48 مباراة دولية / سجل 7 أهداف

النادي الحالي: ريال سوسيداد (إسبانيا)

سوزوكي يويتو

تاريخ الميلاد: 25 أكتوبر 2001

الطول: 175 سم

خاض 6 مباريات دولية / لم يسجل أي أهداف

النادي الحالي: فرايبورغ (ألمانيا)

مايدا دايزن

تاريخ الميلاد: 20 أكتوبر 1997

الطول: 173 سم

خاض 27 مباراة دولية / سجل 4 أهداف

النادي الحالي: سيلتيك (اسكتلندا)

أويـدا آياسي

تاريخ الميلاد: 28 أغسطس 1998

الطول: 182 سم

خاض 38 مباراة دولية / سجل16 هدفًا

النادي الحالي: فينورد (هولندا)

أوغاوا كوكي

تاريخ الميلاد: 8 أغسطس 1997

الطول: 186 سم

خاض 14 مباراة دولية / سجل 10أهداف

النادي الحالي: إن إي سي نايميخن (هولندا)

غوتو كيسوكي

تاريخ الميلاد: 3 يونيو 2005

الطول: 191 سم

خاض 3 مباريات دولية / لم يسجل أي أهداف

النادي الحالي: سينت ترويدن (بلجيكا)

شيغاى كينتو

تاريخ الميلاد: 26 مارس 2005

الطول: 180 سم

خاض مباراة دولية واحدة / لم يسجل أي أهداف

النادي الحالي: فولفسبورغ (ألمانيا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي، من اليسار: سوزوكي زيون، كامادا دايتشي، دوان ريتسو، كوبو تاكيفوسا. © الاتحاد الياباني لكرة القدم)