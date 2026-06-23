اليابان | ماذا يحمل تلاميذ الابتدائية في اليابان داخل حقائبهم اليومية؟

عند الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في اليابان، لا يقتصر الاستعداد على شراء الكتب والدفاتر، بل يشمل تجهيز مجموعة واسعة من المستلزمات، من الأحذية الداخلية والملابس الرياضية إلى آلة الميلوديكا، وأدوات الرسم، وحتى ملابس السباحة. ومن خلال هذه التفاصيل اليومية، تتجلى فلسفة التعليم اليابانية التي تولي اهتمامًا كبيرًا للنظام والاستقلالية وتنمية المسؤولية، ليس داخل الصفوف الدراسية فحسب، بل في مختلف جوانب الحياة المدرسية.

عناية تربوية دقيقة بالتفاصيل حتى في داخل المقلمة

قبل عدة أشهر من حفل الالتحاق بالمدرسة، تعقد معظم المدارس الابتدائية اجتماعات توجيهية لأولياء الأمور، توضح فيها ما ينبغي على الأسرة تحضيره وما ستوفره المدرسة للتلاميذ. وأولى المستلزمات المطلوبة تكون المستلزمات الدراسية المستخدمة في الصفوف. أما القرطاسية، مثل المقلمة وأقلام الرصاص، فتتولى العائلات تجهيزها بأنفسها.



تشترط بعض المدارس أن تكون الأدوات القرطاسية ”بسيطة وخالية من الرسومات أو الشخصيات الكرتونية“ (© بيكستا)

وتفرض بعض المدارس أيضًا تعليمات دقيقة بشأن الأدوات الموجودة داخل المقلمة. فأقلام الرصاص في اليابان تُصنَّف وفق المعايير الصناعية اليابانية (JIS)، حيث يشير الحرف B إلى شدة السواد (Black)، بينما يدل الحرف H على الصلابة (Hard)، وتنقسم الدرجات إلى 17 درجة تتراوح بين 6B و9H. وبالنسبة لتلاميذ الصفوف الأولى الذين لا تزال قوة ضغطهم على القلم ضعيفة، تعتمد كثير من المدارس أقلام ”B“ أو ”2B“ ذات لب الرصاص اللين، لأنها تتيح كتابة أكثر سلاسة ووضوحًا.



يُنصح تلاميذ الصفوف الأولى الذين لا تزال قوة ضغطهم على القلم ضعيفة باستخدام أقلام ”B“ أو ”2B“ (© بيكستا)

كما يحتاج التلاميذ إلى أقلام حمراء للتصحيح، وأقلام زرقاء لإعادة الكتابة، إضافة إلى الممحاة، والأقلام الزيتية، والمساطر وغيرها. وتتفادى معظم المدارس استخدام الأدوات التي تحمل شخصيات كرتونية أو رسومات شهيرة، باعتبار أنها قد تشتت انتباه التلاميذ أثناء الدرس، لذلك تشترط غالبًا أن تكون الأدوات بسيطة وخالية من الزخارف. كذلك تحظر مدارس كثيرة استخدام أقلام الرصاص الميكانيكية وأقلام الحبر الجاف، لأنه من الصعب التعبير بها بدقة عن أساسيات كتابة الحروف اليابانية مثل ”التوقف“ و”الثني“ و”السحب“، ما يعكس حجم العناية التربوية حتى في أدق التفاصيل.

وتنقسم الدفاتر بحسب الاستخدام، فهناك دفاتر لمادة اللغة اليابانية تُكتب عموديًا، وأخرى للحساب تُكتب أفقيًا، ودفاتر مخصصة لتدريب كتابة الكانجي تحتوي على مربعات، إضافة إلى دفاتر للكتابة الحرة بلا خطوط. وعادة ما توزع المدرسة الدفتر الأول على التلاميذ، بينما تتولى العائلات شراء دفاتر مماثلة لاحقًا. ونظرًا إلى أن عدد السطور وحجم المربعات يتغيران بحسب المرحلة الدراسية، فإن شراء الدفاتر يتطلب انتباهًا دقيقًا.

تعَلُّم التنظيم والترتيب من خلال صندوق الأدوات ومجموعة الحساب أيضًا

تتولى العائلات تجهيز الأدوات القرطاسية مثل الأقلام الملونة، وأقلام الشمع، والمقصات، ثم تُحفظ داخل ما يُعرف بـ ”صندوق الأدوات“. وفي بعض المدارس يُطلب أيضًا توفير حقيبة إضافية لحمل هذا الصندوق. ولا تقتصر وظيفة هذه المستلزمات على الاستخدام الدراسي فحسب، بل تُعد كذلك وسيلة تعليمية لغرس مهارات التنظيم والترتيب لدى الأطفال.



يتعلم الأطفال مهارات التنظيم والترتيب من خلال ”صندوق الأدوات“ (© بيكستا)

ومن أشهر المجموعات التعليمية المتكاملة التي تضم عدة أدوات في حزمة واحدة ما يُعرف باسم ”مجموعة الحساب“. وعادة ما تقوم المدارس ببيعها أو توزيعها على التلاميذ عند الالتحاق بالمدرسة أو قبل ذلك بقليل. وتحتوي هذه المجموعة على بطاقات للحساب تُستخدم في الجمع والطرح، وأعواد لتعلّم الآحاد والعشرات، ومكعبات تساعد على فهم الاستلاف والرفع، وقطع عدّ صغيرة لتكوين مفهوم الأعداد، إضافة إلى ساعة تعليمية وغيرها من الأدوات التي تُستخدم في الصفين الأول والثاني لتنمية الحس العددي لدى الأطفال. كما أن لكل أداة داخل المجموعة مكانًا مخصصًا لحفظها، بحيث يُغلق الغطاء بإحكام عند إعادة كل أداة إلى موضعها الصحيح.



تُستخدم ”مجموعة الحساب“ لتعلّم أساسيات الأعداد والأرقام (© بيكستا)

كتابة الاسم على كل قطع المكعبات لتمييزها عن الآخرين

تُكتب الأسماء على جميع المقتنيات المدرسية تقريبًا. ويبرز ذلك بشكل خاص في ”مجموعة الحساب“، إذ يُطلب تدوين اسم التلميذ على كل قطعة من مكوناتها، بما في ذلك قطع العدّ والمغناطيسات التي قد يتجاوز عددها خمسمئة قطعة.

ويُقال إن كتابة اسم التلميذ على كل قطعة تُعد ”أول مهمة شاقة“ يواجهها أولياء أمور التلاميذ الجدد في الصف الأول الابتدائي. ورغم تزايد استخدام الملصقات والأختام الجاهزة التي تحمل الأسماء، فإن كثرة القطع تجعل مجرد لصقها عملية مرهقة بحد ذاتها. وفي استطلاع عبر الإنترنت أجرته شركة الأدوات المكتبية ”كينغ جيم“ (KING JIM) عام 2025 حول أكثر الأمور صعوبة في التحضير لدخول الأطفال إلى الروضة أو المدرسة، أجاب 83.5% من أولياء الأمور بأن ”وضع الأسماء على المقتنيات“ كان المهمة الأكثر إرهاقًا.



يتعين كتابة اسم الطفل على كل قطعة صغيرة ضمن ”مجموعة الحساب“، بما في ذلك المغناطيسات وأدوات العدّ التقليدية (© بيكستا)

يدرس التلاميذ في الصف الأول الابتدائي مواد اللغة اليابانية، والحساب، والمعيشة، والموسيقى، والفنون والأشغال اليدوية، والتربية البدنية، والأخلاق، والأنشطة الخاصة. وتُوزَّع الكتب المدرسية مجانًا مباشرة بعد الالتحاق بالمدرسة، ليتعلم الأطفال كيفية الحفاظ عليها واستخدامها بعناية طوال عام كامل باعتبارها ممتلكاتهم الشخصية. كما تُكتب الأسماء على جميع الكتب والأدوات المدرسية لتمييزها عن ممتلكات الآخرين، في إطار ترسيخ عادة احترام الأغراض الشخصية وتنظيمها منذ الصغر.

وقد شهدت المدارس اليابانية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين تزايدًا في استخدام الأجهزة اللوحية التعليمية والحواسيب اللوحية، بما يتيح للتلاميذ التعلّم وفق قدراتهم الفردية في مواد مثل اللغة الإنجليزية والحساب. حيث تتم إعارة جهاز لوحي خاص بكل تلميذ، يتولى العناية به والمحافظة عليه بنفسه.

قبعات ومظلات صفراء لضمان الذهاب إلى المدرسة والعودة منها بأمان

تركّز الكثير من الأشياء المستخدمة عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها على جانب السلامة والأمان. فمع دخول الأطفال المرحلة الابتدائية، يصبح من المعتاد أن يذهبوا إلى المدرسة ويعودوا منها بمفردهم، ما يستدعي اتخاذ احتياطات للحماية من حوادث المرور أو الجرائم.

وباستثناء بعض المناطق مثل تشوغوكو وشيكوكو، تعتمد معظم المدارس الابتدائية الحكومية في اليابان حرية اختيار الملابس عند الذهاب إلى المدرسة، إلا أن ارتداء قبعة مدرسية ذات لون محدد يبقى مطلوبًا في مناطق واسعة من البلاد. كما يحصل تلاميذ الصف الأول الابتدائي في كثير من المدارس على غطاء للحقيبة المدرسية ”راندوسيرو“ يُوزَّع عليهم من قبل المدرسة.

وتتميّز القبعات التي يتم ارتداؤها عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها وأغطية الحقائب المدرسية ”راندوسيرو“ غالبًا باللون الأصفر، وذلك بهدف زيادة وضوح رؤية الأطفال للحد من حوادث المرور. ويُقال إن شرطة محافظة واكاياما ابتكرت قبعة مدرسية صفراء حوالي عام 1960، بالتزامن مع الانتشار السريع للسيارات في اليابان. وأصبحت مشاهد تلاميذ الصف الأول الجدد وهم يتوجهون إلى مدارسهم مرتدين قبعاتهم الصفراء الجديدة من معالم فصل الربيع المألوفة في البلاد.



يغلب اللون الأصفر اللافت للنظر على أغطية الحقائب المدرسية ”راندوسيرو“ والقبعات المدرسية بهدف الحد من حوادث المرور (© بيكستا)



تحظى المظلات التي تحتوي على أجزاء شفافة بشعبية واسعة، لأنها تتيح للأطفال رؤية ما أمامهم وما حولهم بسهولة حتى أثناء استخدامها (© بيكستا)

وللسبب نفسه، يُنصح أيضًا باستخدام المظلات الصفراء، كما تنتشر الأنواع التي تحتوي على أجزاء شفافة لتسهيل رؤية ما يحيط بالطفل أثناء حملها. كذلك يُفضَّل أن يرتدي تلاميذ الصفوف الأولى معاطف مطرية باللون الأصفر لزيادة وضوح رؤيتهم في الطرقات.

ويُستخدم جهاز الإنذار الأمني الصغير لمواجهة الحالات الطارئة، مثل تعرّض الأطفال لمضايقات أو محاولات استدراج من أشخاص مشبوهين. ويصدر الجهاز صوتًا عاليًا جدًا عند سحب الدبوس أو الضغط على الزر. ويُعتقد أن مجرد حمله يساهم في ردع الجرائم، كما توجد أجهزة مزودة بخاصية تحديد الموقع عبر نظام GPS تتيح للأهل معرفة أماكن تواجد أطفالهم.



يتم تثبيت جهاز إنذار أمني على الحقيبة المدرسية كإجراء وقائي لحماية الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة (© بيكستا)

توحيد الزي الرياضي والأحذية المدرسية الداخلية يخفف من ظهور الفوارق الاجتماعية

كما أن كثيرًا من الأدوات المستخدمة في الحياة المدرسية خارج الحصص الدراسية تكون موحّدة إلى حدّ ما بحسب كل مدرسة. ويهدف ذلك إلى تجنّب المظاهر المبالغ فيها، والحد من بروز الفوارق الاجتماعية بين العائلات.

حيث يتم شراء الزي الرياضي المدرسي المخصص الذي تحدده المدرسة، ويُكتب عليه الاسم في منطقة الصدر وغيرها. ويُعد القميص الأبيض مع السروال القصير الكحلي من أكثر الأزياء الرياضية شيوعًا. كما تُعطى أهمية كبيرة للجانب العملي، مثل استخدام أقمشة جيدة التهوية، وسريعة الجفاف لامتصاص العرق، ومواد عالية المرونة تسهّل الحركة. ويُستخدم هذا الزي في معظم مناطق اليابان، إلا أن اعتماده أقل في هوكايدو، حيث يذهب التلاميذ إلى المدرسة مرتدين ”بدلة رياضية“ في أيام حصص التربية البدنية. أما القبعات الرياضية، فغالبًا ما تكون قابلة للقلب بين اللونين الأحمر والأبيض لتسهيل تقسيم الفِرق. وفي السنوات الأخيرة ظهرت أيضًا نماذج مزودة بغطاء خلفي يحمي الرقبة كإجراء للوقاية من ضربات الشمس.



يرتدي التلاميذ الزي الرياضي والقبعات الرياضية خلال المهرجان الرياضي المدرسي (© بيكستا)

يقوم التلاميذ بتبديل أحذيتهم عند مدخل مبنى المدرسة ووضعها في خزائن الأحذية، حيث يخلعون الأحذية المخصصة للخارج ويرتدون ”الأحذية الداخلية“ الخاصة بالاستخدام داخل المدرسة. ويُقال إن هذه العادة تطورت من ثقافة يابانية قديمة تقوم على خلع الأحذية داخل المباني وعدم إدخال الأوساخ إلى الأماكن الداخلية. وتحدد كل مدرسة نوع الأحذية الداخلية المعتمدة، ويُعدّ الشكل المشابه لأحذية الباليه الأكثر شيوعًا.

ومن المعتاد أن يعيد التلاميذ الزي الرياضي والأحذية الداخلية إلى المنزل كل أسبوع لغسلها، إلا أن معاناة أولياء الأمور لا تنتهي، سواء بسبب نسيان الأطفال إحضارها إلى المنزل أو لأن بعض المواد تحتاج وقتًا طويلًا حتى تجف.

وتشهد بعض المدارس الابتدائية الحكومية في طوكيو توجهًا نحو اعتماد نظام ”الحذاء الواحد“، الذي يسمح للتلاميذ بالدخول إلى مبنى المدرسة بأحذيتهم الخارجية دون الحاجة إلى تبديلها بأحذية داخلية. ويهدف هذا النظام إلى تقليل عدد الأغراض التي يحملها الأطفال، وتخفيف الازدحام حول خزائن الأحذية عند مداخل المدارس.



تُعد الأحذية الداخلية ذات الشكل المشابه لأحذية الباليه الأكثر شيوعًا. وتتم إعادتها إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع لغسلها (© بيكستا)

إحضار قطع قماشية لاستخدامها في التنظيف داخل المدرسة

من المعتاد في المدارس الابتدائية اليابانية أن يقوم التلاميذ بتنظيف الصفوف الدراسية بأنفسهم. ولهذا، يُحضِرون معهم عادة قطعتين من قماش التنظيف، تُستخدم إحداهما لمسح الأرضيات، بينما تُخصص الأخرى لمسح الطاولات والأماكن الأقل اتساخًا. وفي الماضي، كانت كثير من العائلات تصنع هذه القطع القماشية يدويًا من الأقمشة أو المناشف القديمة غير المستخدمة، أما اليوم فأصبح شراؤها من متاجر المئة ين أمرًا شائعًا.



قطع القماش المخصصة للتنظيف المدرسي، والتي يجب كتابة اسم التلميذ عليها (© بيكستا)

كما يتم إحضار حقائب وأكياس قماشية مخصصة لحمل المستلزمات المدرسية، مثل كيس الأحذية الداخلية، وكيس الزي الرياضي، وكيس وجبة الغداء المدرسية، وحقيبة الأدوات الموسيقية، وحقيبة مستلزمات الفنون، وأكياس إعادة الأغراض إلى المنزل، إضافة إلى حقيبة الجهاز اللوحي وغيرها. وليس من النادر أن تحدد المدارس أو المناطق مقاسات وألوانًا معينة لهذه الأكياس والحقائب. وفي حين تكتفي بعض العائلات بشراء المنتجات الجاهزة، تفضّل عائلات أخرى صنعها يدويًا حتى يتمكن الأطفال من تمييز أغراضهم بسهولة.



تقوم بعض العائلات بصنع كيس الزي الرياضي وحقيبة مستلزمات الفنون يدويًا (© بيكستا)

وتقوم بعض المدارس، خصوصًا في منطقتي كانتو وتوكاي، بتجهيز أغطية واقية للرأس تحسبًا للزلازل. وتمتاز هذه الأغطية بوجود طبقات مبطنة تمتص الصدمات، كما تحدد كل مدرسة مواصفات خاصة بها. وبعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، ظهرت أيضًا توجهات نحو استبدالها بخوذ واقية أكثر أمانًا وحفظها داخل المدارس.



يرتدي التلاميذ أغطية الوقاية من الكوارث ويشاركون في تدريبات الاستعداد للزلازل (© بيكستا)

وتتطلب وجبات الغداء المدرسية إحضار مفرش للطاولة وكيس مخصص لوجبة الغداء. كما يُعد حمل عبوة ماء أمرًا شائعًا، ويقتصر محتواها عادة على الماء أو شاي الشعير وغيره، فيما لا يُسمح بإحضار العصائر أو المشروبات المحلاة. وتُعد هذه المستلزمات، إلى جانب الأدوات الدراسية، من الضروريات التي تحرص العائلات على تجهيزها لضمان قضاء الأطفال وقتهم داخل المدرسة بشكل آمن ونظيف.



مع تزايد موجات الحر الناتجة عن التغير المناخي، أصبحت عبوات الماء من المستلزمات الأساسية، وغالبًا ما تُحدد المدارس أن يكون محتواها الماء أو الشاي فقط (© بيكستا)

”الخط“ و”أدوات النحت“... مواد تعليمية تزداد واحدة تلو الأخرى

هناك أيضًا الكثير من المستلزمات التي يجري تجهيزها تدريجيًا بعد الالتحاق بالمدرسة، بحسب تقدّم الدروس. فمع اقتراب فصل الصيف، يشتري الأهالي لباس السباحة المدرسي المحدد من قبل المدرسة، لاستخدامه في حصص السباحة التي تُقام بين شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. ونظرًا إلى سرعة نمو أطفال المرحلة الابتدائية، فعلى الأغلب تقوم العائلات بشراء لباس جديد كل عام. وفي فترة شووا (1926-1989) كان الزي التقليدي للفتيات عبارة عن لباس سباحة من قطعة واحدة، وللفتيان سروال سباحة ضيق. أما اليوم فقد أصبحت التصاميم المنفصلة التي تتكون من ”سترة واقية“ وسروال قصير أكثر انتشارًا بين الجنسين. ويأتي ذلك استجابةً للحاجة إلى الوقاية من أشعة الشمس، وكذلك لازدياد عدد الأطفال الذين لا يرغبون في إظهار بشرتهم، سواء من الذكور أو الإناث.



من الضروري أيضًا شراء لباس السباحة المحدد من قبل المدرسة (© بيكستا)

وبعد فترة من الالتحاق بالمدرسة، يصبح من الضروري استخدام آلة ”الهارمونيكا ذات المفاتيح“ في حصص الموسيقى. وتتميّز هذه الآلة بسهولة إصدار نغمات مستقرة من حيث القوة والدرجة الصوتية بمجرد النفخ والضغط على المفاتيح، كما تساعد الأطفال على فهم أماكن النغمات وارتفاعها بالعين المجردة، لذلك يتعلم تلاميذ الصفين الأول والثاني في معظم المدارس طريقة العزف عليها.



الهارمونيكا ذات المفاتيح (© بيكستا)

ومع دخول الصف الثالث الابتدائي، تبدأ دروس آلة ”الناي المستقيم“. وتوجد لهذه الآلة مدرستان أساسيتان هما النظام الألماني والنظام الباروكي (الإنجليزي)، إلا أن معظم المدارس الابتدائية تستخدم ناي السوبرانو بالنظام الألماني.



التدرّب على العزف على الناي المستقيم (© بيكستا)

تقوم كثير من المدارس بتجهيز مجموعة الخط التي تضم الفرشاة والمِحبرة، إضافة إلى مجموعة الألوان الخاصة بحصص الفنون، بحلول الصف الثالث الابتدائي، بينما يتم تحضير مجموعة أدوات النحت المستخدمة في الطباعة الفنية بحلول الصف الرابع، ومجموعة الخياطة الخاصة بحصص الاقتصاد المنزلي بحلول الصف الخامس.



تحتوي مجموعة الألوان داخل الحقيبة على وعاء للماء، ولوحة ألوان، وفُرش رسم، وألوان وغيرها من الأدوات (© بيكستا)



مجموعة أدوات النحت. بعضها مُصمَّم بطريقة تتيح للأطفال استخدامها بأمان (© بيكستا)

ويتم تصميم هذه المجموعات التعليمية بحيث تراعي سهولة استخدام الأطفال لها من حيث الحجم وعوامل السلامة، كما تضم في الوقت نفسه الأدوات اللازمة للتحضير والترتيب بعد الاستخدام. وتتميّز أيضًا بوجود حقائب أو علب مخصصة مزودة بفواصل داخلية، ما يجعل تخزينها وحملها أكثر سهولة. وبالنسبة لأولياء الأمور، فإن ذلك يخفف عنهم عبء اختيار الأدوات بشكل منفصل، كما يُسهّل على المعلمين عملية الشرح والتوجيه عندما يمتلك جميع التلاميذ الأدوات نفسها. ولهذا، كثيرًا ما تقوم المدارس بتوفير هذه المستلزمات التعليمية أو التوصية بشراء نوع موحّد منها.

انتقادات لتزايد الأعباء المالية في مراحل ”التعليم الإلزامي“

ليس من الضروري دائمًا شراء الأدوات التعليمية التي توصي بها المدرسة، إلا أن كثيرًا من العائلات تختارها بدافع حرص الأهل على ألا يشعر أطفالهم بالعزلة عن زملائهم، أو رغبتهم في تزويدهم بأدوات جديدة مثل بقية التلاميذ.

لكن المستلزمات التعليمية التي تُوصي بها المدارس قد تكون مرتفعة الثمن. فمجموعة أدوات الحساب يبلغ سعرها نحو ثلاثة آلاف ين، بينما تتراوح أسعار مجموعات الخط والألوان والخياطة غالبًا بين ألفين وأربعة آلاف ين. ومع انتقال الأطفال إلى صفوف أعلى، تستمر الحاجة إلى شراء مستلزمات إضافية، ما يؤدي إلى تراكم النفقات عامًا بعد عام.

وفي المقابل، يمكن تقليل التكاليف عبر الاستفادة من المتاجر الكبرى، والمتاجر الإلكترونية، ومتاجر المئة ين، أو مواقع بيع الأشياء المستعملة. كما يختار بعض أولياء الأمور استخدام الأدوات الموروثة من الإخوة أو المعارف، في محاولة لغرس فكرة المحافظة على الأشياء واستخدامها بعناية لدى الأطفال.



مجموعة أدوات الخط. هناك عائلات تشتريها عبر الإنترنت أو من أماكن أقل تكلفة (© بيكستا)

وقد أظهر استطلاع إلكتروني أجراه معهد بينيسّي للأبحاث التربوية الشاملة بين أولياء الأمور عام 2026 أن أكثر النفقات شيوعًا للتحضير لدخول المدرسة، باستثناء الحقيبة المدرسية ”راندوسيرو“، تراوحت بين عشرة آلاف وثلاثين ألف ين، وذلك لدى نحو 40% من المشاركين. ويعود ذلك إلى تراكم المصاريف الصغيرة، مثل الأدوات القرطاسية، والزي الرياضي، والأحذية الداخلية وغيرها. ورغم أن التعليم الحكومي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية يُعد مجانيًا من حيث المبدأ في اليابان، فإن هذه الأعباء التي تتحملها العائلات باتت تُوصف بأنها ”تكاليف تعليم خفية“ وتثير انتقادات متزايدة. وفي المقابل، بدأت بعض المدارس باتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه الأعباء، مثل الاحتفاظ بالمستلزمات التعليمية داخل المدرسة بعدد يكفي لجميع التلاميذ، واستخدامها بشكل مشترك ومتكرر أثناء الدروس.

ويكشف التأمل في مستلزمات تلاميذ المرحلة الابتدائية في اليابان عن رغبة المدارس وأولياء الأمور في تنشئة الأطفال على احترام النظام ومراعاة الآخرين، مع الحرص في الوقت نفسه على تحقيق المساواة وضمان السلامة. ورغم أن هذه المظاهر تحظى بإشادة واسعة من وسائل إعلام أجنبية وغيرها، فإن عادة توحيد مقتنيات معظم التلاميذ تقوم في الأساس على مفاهيم الكفاءة والتنظيم والتجانس داخل البيئة التعليمية. ولهذا، بدأت المدارس والمناطق المختلفة بإجراء إصلاحات تتناسب مع تغيّر الزمن والظروف المحيطة بها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: قائمة مستلزمات تلاميذ المرحلة الابتدائية في اليابان.© بيكستا)