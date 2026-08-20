اليابان | النزاع الروسي الياباني على جزر كوريل.. كيف بدأ؟

سياسة 20/08/2026

في 13 أغسطس/آب 2026، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الأراضي الشمالية» للمرة الأولى، في خطوة تعيد تسليط الضوء على النزاع الإقليمي المستمر بين اليابان وروسيا. وتخضع هذه الجزر، الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو شمال اليابان، للسيطرة الروسية، بينما تتمسك طوكيو بمطالبتها بالسيادة عليها في نزاع يعود إلى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

لم يتم إبرام معاهدة سلام حتى الآن

تُعد قضية ”الأراضي الشمالية“ أكبر نزاع عالق بين اليابان وروسيا؛ فقد ضم الاتحاد السوفيتي هذه الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لا تزال خاضعة للسيطرة الروسية رغم مطالبة اليابان بالسيادة عليها. وفي الإعلان المشترك الصادر عام 1956 -الذي أنهى حالة الحرب وأعاد العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والاتحاد السوفيتي السابق- لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هذه الأراضي، غير أنه تضمن نصاً يقضي بتسليم جزيرتي ”هابوماي“ و”شيكوتان“ إلى اليابان عقب توقيع معاهدة سلام. ومع ذلك، لم يوقع البلدان حتى الآن معاهدة لإنهاء الأعمال العدائية المرتبطة بالحرب العالمية الثانية بشكل رسمي.



صورة توضيحية رئيس الوزراء هاتوياما إيشيرو (يسارًا) ورئيس الوزراء السوفيتي نيكولاي بولغانين في حفل توقيع الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني في موسكو عام 1956. (© جيجي برس)

في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، التقى رئيس الوزراء شينزو آبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سنغافورة، واتفقا على العمل من أجل إبرام معاهدة سلام استناداً إلى ”الإعلان المشترك“. ومع ذلك، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، أبدى بوتين مخاوف بشأن احتمال نشر قوات أمريكية في ”الأراضي الشمالية“ بعد توقيع المعاهدة. وفي يوليو/ تموز 2020، عدّلت روسيا دستورها ليحظر صراحةً التنازل عن أي أراضٍ، مما أدى إلى تباطؤ مفاوضات السلام.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرضت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ عقوبات اقتصادية، مما دفع روسيا إلى رفض المشاركة في مفاوضات بشأن الأراضي أو معاهدة السلام. كما ظلت برامج التبادل التي لا تتطلب تأشيرات دخول وزيارات المقابر -التي يقوم بها السكان السابقون للجزر الأربع- معلقةً، بعد أن كانت قد توقفت أصلاً في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وفي أغسطس/ آب 2026، زار بوتين جزيرة ”إيتوروفو“، حيث تفقد مواقع شملت منشأة لمعالجة المأكولات البحرية؛ وكانت هذه زيارته الأولى على الإطلاق إلى ”الأراضي الشمالية“.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منشأة معالجة المأكولات البحرية في جزيرة إيتوروفو. (© أ ف ب / جيجي برس)

فيما يلي ملخص للتطورات الرئيسية منذ الإعلان المشترك لعام 1956.

أكتوبر 1956

توقيع الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني من قبل رئيس الوزراء هاتوياما إيشيرو ورئيس الوزراء السوفيتي نيكولاي بولغانين.

إنهاء حالة الحرب وإعادة العلاقات الدبلوماسية. لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السيادة على الأراضي الشمالية. بيان بأن جزيرتي هابوماي وشيكوتان ستُسلمان إلى اليابان بعد توقيع معاهدة سلام.

1992

بدء التبادلات بدون تأشيرة مع عدة رحلات بين الجزر كل صيف.

أكتوبر 1993

توقيع إعلان طوكيو من قبل رئيس الوزراء هوسوكاوا موريهيرو والرئيس الروسي بوريس يلتسين.

يذكر الطرفان أسماء الجزر الأربع ويشيران ضرورة حل مسألة السايدة عليها، مشيرين إلى استمرار المفاوضات لتحقيق إبرام معاهدة سلام مبكرًا.

نوفمبر 1997

توقيع اتفاقية كراسنويارسك من قبل رئيس الوزراء هاشيموتو ريوتارو والرئيس يلتسين.

يحدد هدف توقيع معاهدة سلام استنادًا إلى إعلان طوكيو بحلول عام 2000.

أبريل 1998

توقيع اتفاقية كاوانا من قبل رئيس الوزراء هاشيموتو والرئيس يلتسين.

يقترح الطرفان ترسيم حدود الأراضي اليابانية إلى الشمال من الجزر الأربع، مع الاتفاق على أن تواصل روسيا إدارة هذه الجزر في الوقت الراهن.

سبتمبر 2000

زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لليابان.

بينما يذكر أن الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني ساري المفعول، يقول أيضًا إن اتفاقية كاوانا لا تتوافق مع تفكير روسيا على الإطلاق.

مارس 2001

توقيع بيان إيركوتسك من قبل رئيس الوزراء موري يوشيرو والرئيس بوتين.

يؤكد أن الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني هو نقطة البداية للمفاوضات حول الجزر.

يناير 2003

توقيع خطة العمل اليابانية-الروسية من قبل رئيس الوزراء كويزومي جونيئتشيرو والرئيس بوتين يؤكد التعاون الاقتصادي.

نوفمبر 2010

زيارة الرئيس ديمتري ميدفيديف لجزيرة كوناشيري، ليصبح أول زعيم روسي يزور الأراضي المتنازع عليها.

يوليو 2012

زيارة رئيس الوزراء ميدفيديف لجزيرة كوناشيري مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يُسلم بوصة واحدة من الأراضي الروسية.

أغسطس 2015

زيارة رئيس الوزراء ميدفيديف لجزيرة إيتوروفو.

ديسمبر 2016

زيارة الرئيس بوتين لليابان.

يوافق على إطلاق محادثات حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر الأربع في الأراضي الشمالية.

سبتمبر 2018

اقتراح الرئيس بوتين توقيع معاهدة سلام خلال العام بدون شروط مسبقة.

نوفمبر 2018

عقد القمة اليابانية-الروسية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس بوتين.

اتفاق على العمل نحو إبرام معاهدة سلام استنادًا إلى الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني.

يونيو 2019

عقد القمة اليابانية-الروسية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس بوتين في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

الاتفاق على مواصلة المفاوضات استنادًا إلى الإعلان المشترك السوفيتي-الياباني.

أغسطس 2019

زيارة رئيس الوزراء ميدفيديف لجزيرة إيتوروفو مرة أخرى.

يوليو 2020

دخول الدستور الروسي المعدل، الذي يحظر التنازل عن أي إقليم، حيز التنفيذ.

سبتمبر 2020

تنحي رئيس الوزراء آبي، مما ينهي الجهود الاستباقية للتفاوض مع روسيا.

يوليو 2021

زيارة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لجزيرة إيتوروفو.

فبراير 2022

غزو روسيا لأوكرانيا وفرض اليابان عقوبات اقتصادية على روسيا.

مارس 2022

قطع روسيا مفاوضات السلام مع اليابان، وإلغاء برامج التبادل والزيارات بدون تأشيرة إلى الأراضي الشمالية (المتوقفة منذ بداية الجائحة في 2020)، والانسحاب من المحادثات حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة.

سبتمبر 2022

تعليق روسيا الاتفاق بشأن برامج التبادل والزيارات بدون تأشيرة.

أغسطس 2026

زيارة الرئيس بوتين لجزيرة إيتوروفو.

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من موقع مكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وتقارير إخبارية مختلفة.

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى معلومات من جمعية قضية الأراضي الشمالية وموقع مكتب مجلس الوزراء. أرقام السكان خاصة بالمقيمين الروس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الرئيس الروسي فلادمير بوتين في منشأة معالجة المأكولات البحرية في جزيرة إيتروفو. © أ ف ب / جيجي برس)