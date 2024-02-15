وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والجبيل، والمجمعة، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تقني أول/ أجهزة التدريب (الطائف).

– أخصائي تقنية المعلومات (الظهران).

– فني/ مشغل نطاقات (الجبيل).

– مشرف الطائرات بدون طيار (المجمعة).

– فني معدات (الظهران).

– مدير دعم برنامج مشروع (الرياض).

– رئيس قسم الاتصالات (الرياض).

– أخصائي أول موارد بشرية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)