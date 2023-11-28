بعد اكتشاف أول إصابة في بريطانيا.. احذر أعراض سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلن مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة عن أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير.

ووفق صحيفة إكسبريس البريطانية، تم اكتشاف عدوى A(H1N2)v ، في اختبار روتيني لفحص الأنفلونزا في عيادة عامة في شمال يوركشاير.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ، أن الشخص يعاني من أعراض تنفسية، لكنه يعاني من مرض خفيف، وقد تعافى الآن تمامًا.

وتبحث التحقيقات في مصدر العدوى ومخاطرها على البشر الآخرين.

وتحدث حالات العدوى البشرية بفيروسات أنفلونزا الخنازير مع 50 حالة إصابة بفيروس A(H1N2)v تم الإبلاغ عنها عالميًا خلال العشرين عامًا الماضية.

ونظرًا لأن A(H1N2)v عبارة عن سلالة جديدة، فإن المعلومات المتعلقة بالأعراض محدودة.

وقال عباس كناني، الصيدلي في صيدلية Chemist Click : “مع فيروس الأنفلونزا A من النوع الفرعي H1N1، المعروف أيضًا باسم أنفلونزا الخنازير، تشمل الأعراض السعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والصداع والشعور بالبرد والتعب الشديد".

وأضاف: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان فيروس A(H1N2)v يحمل أعراضًا مشابهة، ولكن ما نعرفه هو أن المريض يعاني من أعراض تنفسية".

وتختلف العدوى الموجودة في المملكة المتحدة قليلاً عن الحالات البشرية الأخيرة لأنفلونزا الخنازير على مستوى العالم، وفقًا لمسؤولي الصحة، ولكنها تشبه الفيروسات الموجودة في خنازير المملكة المتحدة.

ومن المقرر الآن زيادة المراقبة من خلال العمليات الجراحية العامة والمستشفيات في أجزاء من شمال يوركشاير حيث تم اكتشاف الحالة.

أعراض يجب البحث عنها بشأن السلالة الجديدة

السعال المستمر

ارتفاع في درجة الحرارة والحمى أو قشعريرة

فقدان أو تغير في حاسة التذوق أو الشم الطبيعية لديك

ضيق في التنفس

التعب غير المبرر، ونقص الطاقة

آلام في العضلات أو آلام ليست بسبب ممارسة الرياضة

عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع

صداع غير عادي أو يدوم لفترة أطول من المعتاد

التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف

الإسهال، والشعور بالمرض

يُنصح إذا كنت تشعر بتحسن بالحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

كما يمكنك تناول أدوية مثل الباراسيتامول للمساعدة في تخفيف الأعراض.

ولا يُنصح بالمضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية لأنها لن تخفف الأعراض أو تسرع عملية الشفاء.

وقال الكناني: “لم يتم التأكد بعد من مصدر العدوى ولا تزال قيد التحقيق، وبالتالي من الصعب القول كيفية تجنب الإصابة بها”.

إذا كانت لديك أعراض عدوى الجهاز التنفسي، فيجب عليك البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، يجب عليك القيام بذلك حتى تتخلص من ارتفاع درجة الحرارة أو حتى لا تشعر بالتوعك.

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