5 أعراض إذا ظهرت عليك بالصباح تدل على وجود ديدان بالبطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك باكرًا عليك عدم تجاهلها، لأنها قد تكون مؤشراً قوياً على الإصابة بديدان البطن.

والدودة الشريطية هي إحدى الطفيليات التي تعيش وتتغذى في أمعاء الإنسان، وتُعرف هذه الحالة باسم عدوى الدودة الشريطية،

كما تُسمى الدودة الشريطية غير البالغة وغير النشطة الكيسة اليرقية، والتي يمكن أن تعيش في أماكن أخرى في الجسم بخلاف الأمعاء، وتُعرف هذا الحالة باسم عدوى الكيسات اليرقية، كما يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة إذا تكونت في الدماغ، أو الكبد، أو الرئتين، أو القلب، أو العينين.

ووفقًا لما جاء في "مايو كلينك"، عادة ما تسبب الديدان الشريطية في الأمعاء أعراضًا خفيفة، وقد تشمل الأعراض المتوسطة إلى الحادة ألم المعدة والإسهال.

تتضمن الأعراض ما يلي:

سيلان الفم.

اضطراب المعدة أو الشعور بالغثيان.

مغص أو ألم في المعدة.

عدم الرغبة في تناوُل الطعام.

البراز اللين.

بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى والأكثر شيوعًا وتشمل :

الإسهال.

فقدان الوزن.

الغازات.

آلام الجوع.

الرغبة الملحة في تناوُل الطعام المالح.

نقص الوزن.

وإذا ظهرت عليك هذه العلامات على نحو متكرر عليك استشارة الطبيب المختص، لعمل كافة الفحوصات الشاملة.

نصائح لتفادي الإصابة بديدان الأمعاء:

النظافة الشخصية.

طهي اللحوم جيدًا.

تجنب السباحة في المياه الملوثة.

تناول مياه الشرب النظيفة.

غسل الخضروات والفواكه بشكل جيد.

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