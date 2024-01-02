ما هي مضاعفات الإفراط في تناول الطعام للمرأة الحامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتاج المرأة خلال فترة الحمل إلى التغذية السليمة لضمان نمو الجنين الصحي، لكن هل تعلم أن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية للأم والجنين؟

كشفت طبيبة النساء والتوليد الروسية يوليا كولود، عن التأثير السلبي للإفراط في تناول الطعام في عملية الإخصاب، وفقًا لوكالة "Ga zeta" الروسية.

قالت: "اللحوم الحمراء، خاصةً عند الإفراط في تناولها، لها تأثير سلبي على نمو الأجنة، وقد تقلل أيضًا من فرص الحمل".

وتابعت: "يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم، الناتج عن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات، إلى استجابة ضعيفة للمبايض للتحفيز أثناء برامج تقنية الإنجاب المساعد، وذلك لأن ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم".

وأضافت: "يجب توخي الحذر عند تناول فول الصويا، حيث تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن هذه المادة قد يكون لها تأثير سلبي على عملية التخصيب".

ووفقا لها، يمكن أن تزيد فرص الحمل تناول كمية كافية من الفيتامينات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والخضروات.

وتقول: "كما تزيد بروتينات المأكولات البحرية أيضا من احتمال الحصول على أجنة ذات نوعية جيدة وتزيد معدل الولادات الحية، كما ثبت أيضا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات له تأثير مفيد وإيجابي في كمية ونوعية البويضات ويزيد احتمال الحمل العفوي".

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