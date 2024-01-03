هذا ما يحدث لجسمك إذا انخفضت نسبة السكري لديك- أعراض لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحدث انخفاض السكر في الدم عندما يقل مستوى الجلوكوز في الدم، وهي حالة شائعة لدى مرضى السكري، وخاصة النوع الأول.

ويحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض مستوياته في الدم إلى أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر )ملجم/ ديسيلتر( أو 9.3 ملليمول لكل لتر )مليمول/لتر.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يحدث نقص السكر في الدم عندما يكون مستوياته في الدم أقل من 55. ملجم/ديسيلتر أو 1.3 ملمول/لتر، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات السكر في الدم لا يقتصر على مرض السكري، على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث، ويحدث أيًضا إذا كان جسمك ينتج كمية أكبر من الأنسولين مما ينبغي.

وسبب آخر محتمل لنقص السكر في الدم هو الإفراط في تناول الكحول، حيث يمكن أن يتداخل مع قدرة الكبد على تكوين تراكم الجلوكوز ثم إطلاقه في مجرى الدم عندما تحتاج إليه، وبعض الأسباب الأخرى يمكن أن تكون:

مشاكل في الكلى

أمراض الكبد

التهاب الكبد

فقدان الشهية

اضطراب الغدة الكظرية

الإنتان

ما الذي يسبب نقص السكر في الدم؟

بعد الوجبات، تبدأ معدتك عملية الهضم عن طريق تحطيم الكربوهيدرات وتحويلها إلى جلوكوز، ومع ذلك، مع ارتفاع مستويات السكر لديك، يفرز البنكرياس الأنسولين، مما يساعد على امتصاص الجلوكوز واستخدامه من قبل الخاليا في جميع أنحاء الجسم.

ويذهب أي جلوكوز زائد إلى الكبد للتخزين ولكن عندما تأكل لبضع ساعات، تنخفض مستويات السكر في الدم، مما يسبب سرعة ضربات القلب وخفقان القلب، وتشمل المشكلات الشائعة الأخرى ما يلي :

تناول كمية كبيرة من الأنسولين

عدم توقيت تناول الأنسولين والكربوهيدرات بشكل صحيح

عدم تناول وجباتك في الوقت الملائم

أن تكون أكثر نشاًطا من المعتاد

شرب الكثير من الكحول

عدم تضمين الدهون والبروتين والألياف في نظامك الغذائي

الأعراض:

تهتز وترتجف

الضعف

التعرق والقشعريرة

الجوع الشديد

معدل ضربات القلب سريع

الدوخة أو الدوار

الارتباك أو صعوبة التركيز

القلق

وخز أو تنميل في شفتيك أو لسانك أو خديك

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

صعوبة في التنسيق

النوبات

فقدان الوعي

المضاعفات الناجمة عن نقص السكر في الدم:

نقص السكر في الدم الشديد لفترة طويلة يهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل:

عدم انتظام ضربات القلب.

توقف القلب.

تلف دائماً في الدماغ.

غيبوبة.

الموت.

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