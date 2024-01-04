هل تناول الحمام المحشي يرفع الدهون الثلاثية والكوليسترول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

يعد الحمام واحد من أشهى أنواع الأطعمة، لأنه يتميز بمذاقه الفريد والرائع، ويعشق العديد من الأشخاص تناوله، ويحظى الحمام بشعبية كبيرة جدًا في حياة محبيه، خاصة في مصر، ولكن بالرغم من ذلك يتساءل البعض حول تأثيره على صحة الدهون الثلاثية والكوليسترول.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح اخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إن تناول الحمام له العديد من الفوائد الصحية على الجسم، ولا يهدد مستويات الكوليسترول في الدم، إلا في حالة طهيه في زيوت بكميات كبيرة، التي تزيد من نسبة الدهون الثلاثية وبالتالي تزيد من نسبة الكوليسترول بالدم.

وأوضح صلاح، أن لحم الحمام يحتوي على دهون صحية تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية، كما أنه غني بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات وصحة الجسم عمومًا.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن احتواء الحمام على دهون منخفضة يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص التي تخشى زيادة الوزن، أو في حالة اتباع حمية غذائية لحماية الجسم من الإصابة بالسمنة.

وبحسب ما كشف أخصائي التغذية العلاجية في حديثه لـ "الخليج 365"، تتمثل فوائد الحمام الأخرى فيما يلي:

1- تقوية جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.

2- يحتوي الحمام على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، مما يقويها ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

3- يساهم الحمام في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر لاحتوائه على كمية عالية من البروتين، وهو عنصر أساسي لصحة الشعر والأظافر، حيث يساعد في المحافظة على قوتها ونعومتها.

4- يحتوي لحم الحمام على مادة السيلينيوم التي تعمل على تخفيف آلام العضلات وتقليل التهابات المفاصل.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتجنب استخدام السمن أو الزيوت الدهنية للحفاظ على صحة القلب والوزن عند طهي الحمام، بالإضافة إلى ضرورة تقليل كمية الرز أو الفريك المستخدمة في الحشو، حيث يمكن استبدالها الخضروات الغنية بالمغذيات.

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