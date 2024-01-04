التحفيز الكهربائي للدماغ.. طريقة جديدة لتسهيل التنويم المغناطيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - التنويم المغناطيسي هو حالة من الاسترخاء العميق والتركيز العالي التي يمكن استخدامها لأغراض طبية وعلاجية يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي في تخفيف الألم والاكتئاب والقلق واضطرابات النوم وغيرها من الحالات.

وفقًا لما جاء عبر صحيفة "نيو ساينتست"، إن هذا البحث لا يزال في مرحلة مبكرة، لكن التجربة التي شارك فيها 40 شخصاً يعانون من حالة الألم المزمن (فيبروميالغيا) كانت واعدة.

ولتحفيز الاتصال بين منطقتين في الدماغ هما: القشرة الجبهية الظهرية الوحشية اليسرى والقشرة الحزامية الأمامية الظهرية، تم إجراء تجربة بإرسال 800 نبضة كهربائية عبر مجاديف على فروة رأس المرضى، واستغرق الإجراء ما يزيد قليلاً عن 1.5 دقيقة.

وتستخدم هذه الطريقة المجالات المغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية في الأنسجة المستهدفة.

بينما تلقى 40 مريضاً إضافياً يعانون من نفس الحالة علاجاً زائفاً.

ولم يتم اعتبار أي من المشاركين معرضاً بشدة للتنويم المغناطيسي في بداية الدراسة.

قابلية التنويم

ويُعرف التنويم المغناطيسي بأنه حالة متغيرة من الوعي وزيادة الاسترخاء، ما يسمح بتحسين التركيز.

ويتم عادةً بتوجيه من مقدم الرعاية الصحية باستخدام التكرار اللفظي والصور الذهنية.

وتُقيّم القابيلة لذلك من خلال "ملف تعريف الحث المنوم"، وهي طريقة قياسية لقياس قابلية التنويم المغناطيسي.

وبعد جلسة واحدة فقط، زادت قابلية التنويم المغناطيسي لمدة تصل إلى ساعة لدى من تلقوا تحفيز الدماغ الكهربائي، في حين لم تشهد المجموعة الأخرى أي تغيير.

ولم يقس الباحثون ما إذا كانت أي من المجموعتين قد شهدت تحسناً في أعراض الفيبروميالغيا.

وقال عضو فريق البحث نولان ويليامز: "كان هدفنا الأساسي هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تغيير قابلية التنويم المغناطيسي، لذلك كان من المثير حقاً أن يحدث ذلك"

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