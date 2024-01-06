قبل عيد الميلاد.. طريقة عمل الفراخ المحشية بأسرع خطوات مضمونة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات تفصلنا عن ليلة عيد الميلاد المجيد، ليلة مليئة بالفرح والأمل، ليلة يودع فيها الإخوة الأقباط صومهم السنوي، ويحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام.

في هذه الليلة المباركة، تمتلئ موائد الطعام بمنازل الأقباط بكل ما لذ وطاب من اللحوم والدجاج وغيرها، كما تُزين الكنائس بالأضواء والزينة، ويتجمع الأقباط في القداسات الاحتفالية التي تُقام في جميع أنحاء العالم.

ويقدم «هُن» لربات المنازل، وقبل ساعات من الاحتفال، طريقة عمل الفراخ المحشية لتكون وجبة رئيسية على مائدتك، فهي طريقة شهيرة لتحضير الدجاج إذ يجري ملء جيوب الفراخ بحشوة شهية، وإليك الخطوات الأساسية:

المكونات:

فراخ صغيرة أو متوسطة الحجم

حشوة:

تتنوع الحشوات بين خليط الخبز المفروم والخضار والأعشاب أو الأرز مع التوابل واللحوم المفرومة.

طريقة عمل الفراخ المحشية:

تحضير الحشوة:

اختيار نوع الحشوة المفضلة لديك، سواء كانت مكونة من خبز مفروم، خضار، أو أرز مع البهارات والتوابل.

تحضير الفراخ:

اغسل الفراخ جيدًا ونظفها من الدهون الزائدة.استخدم سكينًا حادًا لعمل جيوب في لحم الفراخ دون أن تقطعها.

ملء الفراخ:

املأ الجيوب بالحشوة التي قمت بتحضيرها، مع ملء الفراخ بشكل متساوٍ دون زيادة الكثافة حتى يمكن للحشوة أن تستوعب الحرارة وتطهى جيدًا.

إغلاق الفراخ:

استخدم خيوط المطبخ أو أسنان الخيزران لإغلاق الجيوب بعناية، مما يضمن عدم خروج الحشوة أثناء الطهي.

التتبيل:

يمكنك تتبيل الفراخ بالملح والفلفل وأي توابل إضافية تفضلها.

الطهي:

ضع الفراخ في صينية فرن واحمرها في الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة معتدلة.طهي الفراخ لمدة مناسبة حتى تنضج تمامًا وتصبح القشرة الخارجية ذهبية اللون.

تقديمها:

قدم الفراخ المحشية على الطاولة بعد تركها لتبرد قليلاً لبضع دقائق.

يمكنك تعديل الحشوة والتوابل حسب الذوق الشخصي، مثل إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة أو الأعشاب لتخصيص الطعم وفقًا لتفضيلاتك الخاصة.