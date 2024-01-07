4 سور قرآنية لحماية أبنائك من شر العين والحسد.. ردديها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلجأ الأمهات إلى القرآن الكريم بشكل دائم، لحماية أبنائها من شر العين والحسد، وهناك بعض السور تلجأ إليها بشكل خاص، ومنها سورة «الإخلاص» و«الفاتحة»، ويمكن قراءة هذه السور ليلًا ونهارًا، بحسب ما أوضحته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

سور قرآنية لحماية الأم أبنائها من الحسد

سورة «الإخلاص» من السور القرآنية، التي تقي من الحسد، لذا يجب على الأم ترديدها لحماية أبنائها من الحسد.

تحمي سورة «الفلق» من العين أو الحسد، ويفضل أن ترددها الأم باستمرار، لحماية أطفالها من الحسد: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ * مِن شَرّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ».

تعد سورة «الناس» من السور القرآنية، التي تقي من العين والحسد: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَهِ النّاسِ * مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ * الذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ* مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ».

يجب على كل أم ترديد سورة «الفاتحة» باستمرار، لحماية أبنائها من شر العين والحسد: «الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّحْمنِ الرّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ * إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ».

أدعية للحماية من الحسد:

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.