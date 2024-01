كيف تناولت السينما سيرة السيدة مريم والمسيح؟.. موثقة بكل لغات العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيرة السيدة مريم والمسيح عيسى تناولتها الأفلام الوثائقية بشكل كبير، ورغم الاختلاف في التناول بين الأفلام الوثائقية العربية والأجنبية، إذ تعمقت الأخيرة في طريقة عرضها لحياة السيدة مريم وابنها «عيسى» عكس الأفلام العربية خوفا من العقلية الشرقية التي لا تحبذ التطرق في الأمور الدينية بشكل علني وصريح، بل تكتفي بالإشارة إليها في مشاهد مختصرة كالصلاة والدعاء، ويعد فيلم The King of Kings، واحدا من أشهر الأفلام العالمية التي تناولت قصة المسيح من جانب مختلف.

هناك العديد من الأفلام الأجنبية التي تناولت سيرة السيدة مريم وابنها عيسى، أما الأفلام العربية فلم تكن تتعرض كثيرا لحياة السيدة مريم، مجرد لقطات أو مشاهد بسيطة تتلخص في الصلاة، ويرجع ذلك لطبيعة المجتمع المصري والعربي، بحسب حديث الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، قائلا لـ«الوطن»: «مفيش أفلام وثائقية مصرية بتتناول حياة السيدة مريم بشكل مركز، عشان طبيعة الناس نفسها».

لا يشكل تجسيد شخصية السيدة مريم وابنها عيسى في السينما والدراما انزعاجا لدى المسيحين، إذ يفضلون تجسيد الشخصيات الدينية الواردة في الكتاب المقدس الخاص بهم، طالما لا يوجد أي مخالفة في ذلك لتعاليمهم: «في أفلام كتير اتعملت بشكل محترم، عشان نعلم الناس حاجات معينة»، بحسب الأب دانيال.

تشهد الأفلام الدينية المسيحية العربية عوائق عديدة، أهمها ضعف الإنتاج، وبصفة عامة قد يتجه البعض حول العالم إلى استخدام السينما والدراما لتشويه الشخصيات الدينية، لذا يجب العودة إلى الأصل في الدين، وفى مقابل ذلك هناك ترانيم بكل اللغات للسيدة مريم: «عندنا المطربة فيروز عملت ترانيم كتير جدا للعدرا مريم».

اختلفت الأفلام العالمية الوثائقية في طريقة تناولها لسيرة السيدة مريم وابنها عيسى، فبعضها ركز على حياة المسيح ورحلته، التي كانت مليئة بالصعوبات، وأبرزها فيلم The Last Temptation of Christ، من بطولة ويليم دافو، وهارفي كيتل، فيما ركزت بعض الأفلام على الأيام الأخيرة التي عقبتها صلب المسيح عيسى وأشهرها، فيلم The King of Kings، بطولة إتش بي وارنر، ودورثي كامنج.

ويعد فيلم The Passion of the Christ، من أشهر الأفلام العالمية، التي وثقت الساعات الأخيرة في حياة المسيح عيسى، بطولة جيم كافيزيل مايا مورجنسترن، وكريستو جيفكوف، على عكس فيلم The Robe، الذي عرض عسكري روماني، تقوده وحدة المسيح، التي صلبته، من بطولة ريتشارد بيرتون، وجين سيمونز.