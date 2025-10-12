تصفيات مونديال 2026: إسبانيا تحافظ على العلامة الكاملة والبرتغال على مشارف التأهل

الرياص - اسماء السيد - مدريد : خطا المنتخب الإسباني خطوة إضافية نحو التأهل الى مونديال 2026 في كرة القدم بفوزه على ضيفه الجورجي 2 0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الاوروبية المؤهلة السبت في إلتشي، فيما قاد نجم الهلال السعودي روبن نيفيش المنتخب البرتغالي للاقتراب من حجز بطاقته بفوز متأخر على ضيفه الإيرلندي 1 0 في لقاء أضاع فيه قائده كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ضمن المجموعة السادسة.

في المباراة الاولى، يدين "لا روخا" بفوزه الى هدفي مهاجميه جيريمي بينو (24) وميكل أويارسابال (64).

ورفع فريق المدرب لويس دي لا فوينتي رصيده الى تسع نقاط بالعلامة الكاملة، متفوقا بثلاث نقاط عن تركيا الثانية الفائزة على بلغاريا منذيّلة ترتيب المجموعة 6 1، فيما تجمّد رصيد جورجيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وغاب عن تشكيلة بطل أوروبا العديد من نجومه، في طليعتهم النجم اليافع لامين جمال الذي انسحب من التشكيلة على خلفية تجدّد إصابته، إضافة الى مدافع ريال مدريد داني كارفاخال، جناح اتلتيك بلباو نيكو وليامس، والقائد مهاجم كومو الايطالي الفارو موراتا، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فابيان رويس.

لكنّ تشكيلة المنتخب الإسباني ظلّت زاخرة بالعديد من الأسماء القوية، فزجّ دي لا فوينتي ببينو وفيرّان توريس وأويارسابال في المقدمة وخلفهم ميكيل ميرينو الذي سجّل ثلاثية "هاتريك" لافتة في النافذة السابقة أمام تركيا (6 0).

وأهدر أويارسابال فرصة ثمينة لإسبانيا من أجل التقدم مبكرا بعد ركلة ركنية، حيث كسر بينو التسلل وهيأ الكرة برأسه داخل المنطقة. ورغم تمركزه الممتاز دون رقابة، سدّد أويارسابال الكرة برأسه فوق العارضة من مسافة قريبة (18).

وسجّل بينو هدف التقدّم لإسبانيا بعد ضغط متواصل، ذلك بعد أن كسر روبن لو نورماند مصيدة التسلل واستقبل تمريرة بيدري بعناية، قبل أن يهيّئها لبينو الذي أودعها الشباك بثقة من مسافة قريبة (24).

وأهدر أصحاب الأرض فرصة مضاعفة التقدم بعد ان احتسب الحكم ركلة جزاء لوجود خطأ من الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي على توريس، إلا أنّ الاول عوّض خطأه السابق بالتصدي لتسديدة الاخير من نقطة الجزاء (29).

وأنقذ مامارداشفيلي مرمى فريقه مجددا بتصدٍّ بارع، بعدما اخترق بيدرو بورو الدفاع الجورجي وسدد كرة مباغتة نحو الزاوية القريبة (33).

واقترب ميرينو من تعزيز النتيجة مجددا بعدما ارتقى برأسه لعرضية بورو المتقنة داخل المنطقة، موجها الكرة نحو الزاوية البعيدة لكنها مرّت بجوار القائم (36).

وفي الشوط الثاني، حرمت العارضة إسبانيا من هدف محقّق في لقطة دراماتيكية مزدوجة، إذ سدد بورو كرة مقوّسة ارتطمت بالعارضة، قبل أن تعود إلى أويارسابال الذي تابعها سريعا، لكن الكرة اصطدمت بها مجددا (53).

وأثمر الضغط الإسباني أخيرا بتسجيل هدف ثان بعد ان سدّد أويارسابال كرة قوية من ركلة حرة مباشرة (64).

وفي المباراة الثانية، اقترب المنتخب البرتغالي من التأهل بفوزه الدراماتيكي على إيرلندا 1 0.

وسيطر المنتخب البرتغالي على معظم فترات الشوط الاول وسط تراجع دفاعي واضح لمنافسه، إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة.

وحصل البرتغاليون على فرصة ذهبية لخطف التقدم بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء على خلفية لمس أوشيا للكرة داخل المنطقة، إلا أن الحارس كايومهين كيليهر تصدى لتسديدة رونالدو (75).

وأهدى نيفيش النقاط الثلاث لفريقه في الوقت القاتل بعدما سجل من كرة رأسية إثر عرضية من ترينكاو (90+1).